Нобелевская премия мира вручена в Осло Дмитрию Муратову и Марии Рессе

В Осло в пятницу, 10 декабря, прошла церемония вручения Нобелевской премии мира лауреатам 2021 года - российскому журналисту Дмитрию Муратову и его филиппинской коллеге Марии Рессе.

"Я полностью осознаю, что эта награда предназначена для всего журналистского сообщества, - заявил Муратов на пресс-конференции накануне. - Мы переживаем трудные времена".

По традиции все Нобелевские премии вручаются лауреатам 10 декабря - в день смерти учредителя награды, изобретателя динамита Альфреда Нобеля. Однако из-за пандемии коронавируса, как и в 2020-м, лично свои медали и дипломы именно в этот день смогли получить только лауреаты премии мира - Нобелевские премии по медицине/физиологии, физике, химии, литературе и экономике были вручены несколькими днями ранее на родине награжденных. Из-за антиковидных ограничений мероприятие в ратуше норвежской столицы прошло в сокращенном формате - на него приглашено лишь около 200 гостей, вечерний торжественный банкет отменен.

Чествование всех нобелевских лауреатов 2021 года состоится вечером 10 декабря в ходе еще одной церемонии в Стокгольме, которая пройдет в присутствии шведской королевской семьи.

Премия за усилия по защите свободы выражения мнений

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов стал первым гражданином России, удостоившимся Нобелевской премии мира. Ранее ее лауреатами становились граждане СССР - правозащитник Андрей Сахаров (1975 год) и президент СССР Михаил Горбачёв (1990 год). Ещё одну награду от имени основанной им организации "Врачи мира за предотвращение ядерной войны" получил академик Евгений Чазов (1985 год).

Муратов разделил награду с журналисткой из Филиппины Марией Рессой. В обосновании Нобелевского комитета указывалось, что премия была присуждена им за "усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира".

В сообщении подчеркивалось, что Муратов не отказался от независимой политики "Новой газеты", несмотря на неоднократные угрозы в адрес сотрудников издания и убийства нескольких журналистов.

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