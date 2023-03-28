Прокуратура утвердила обвинение по делу Евгения Ройзмана

Бывшего мэра Екатеринбурга обвиняют в дискредитации российской армии. Ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Прокуратура Центрального округа Москвы утвердила обвинительное заключение по делу о дискредитации армии в отношении экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале во вторник, 28 марта. "1 июля 2022 года Евгений Ройзман, желая подорвать авторитет Вооруженных сил РФ и дискредитировать их использование в глазах неограниченного круга лиц, будучи привлеченным к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, провел в прямом эфире видеохостинга выступление в форме виртуального диалога посредством чата с пользователями сайта", говорится в сообщении.

Евгений Ройзман может получить срок до трех лет

Политику грозит лишение свободы на срок до трех лет. Уголовное дело будет передано в суд после вручения обвинительного заключения.

В марте 2022 года на Ройзмана составили три протокола по статье о дискредитации ВС России. Ему назначили три административных штрафа на 150 тыс. руб.

Обвинение по уголовному делу Ройзману предъявили в конце августа 2022 года. Ройзман свою вину не признал. В рамках этого дела Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил бывшему мэру запрет определенных действий в качестве меры пресечения. Ему запретили посещать публичные места и мероприятия, общаться без письменного разрешения следователя со свидетелями, за исключением членов семьи, проживающих с ним в одной квартире, получать и отправлять почту (кроме судебной корреспонденции), а также использовать средства связи и интернет.

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