  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
Правосудие и законРоссия

Обвиняемый в покушении на Прилепина получил пожизненный срок

Ася Миллер
30 сентября 2024 г.

Александр Пермяков признан виновным сразу по шести уголовным статьям. Его приговорили не только к пожизненному сроку, но и к штрафу в 700 тысяч рублей.

https://p.dw.com/p/4lFXP
Сотрудники СК РФ на месте взрыва машины Захара Прилепина
Сотрудники СК РФ на месте взрыва машины Захара Прилепина, 6 мая 2023 годФото: TASS/dpa/picture alliance

Военный суд в Москве в понедельник, 30 сентября, приговорил уроженца Украины Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на прокремлевского писателя Захара Прилепина, к пожизненному лишению свободы. Первые пять лет мужчина проведет в тюрьме, остальное время - в колонии особого режима.

Пермяков признан виновным сразу по шести статьям уголовного кодекса: прохождение обучения терроризму, незаконное хранение оружия, подделка документов, теракт, незаконное изготовление взрывчатых веществ и хранение взрывных устройств. Кроме того, его обязали выплатить штраф в размере 700 тысяч рублей.

Покушение на Захара Прилепина

Автомобиль Захара Прилепина был взорван под Нижним Новгородом 6 мая 2023 года. Писатель получил тяжелые ранения, его охранник Александр Шубин, "сотрудник" батальона "Оплот" Росгвардии, погиб на месте. Следственный комитет РФ возбудил дело о теракте.

Александр Пермяков был задержан в тот же день недалеко от места взрыва. При нем были обнаружены боевой пистолет с глушителем, несколько сим-карт, российский и украинский паспорта, а также поддельный паспорт Казахстана. Экспертиза показала, что в момент задержания на его руках оставались следы гексогена - взрывчатого вещества. Пермяков признал вину и на допросе утверждал, что действовал по заданию украинских спецслужб.

Украинская сторона официально не подтвердила и не опровергла причастность к организации покушения на Захара Прилепина. Позже ответственность за подрыв автомобиля взяло на себя движение украинцев и крымских татар "Атеш".

История Александра Пермякова

Александр Пермяков в 2014 и 2015 годах воевал на стороне самопровозглашенной республики Донбасса "ДНР". По данным газеты "Московский комсомолец", когда Пермякову было 15 лет, он был осужден на четыре года колонии по делу о разбойном нападении в составе группы лиц и отбывал срок в исправительном учреждении под Бахмутом, а после освобождения вернулся в Дружковку и стал разнорабочим.

В феврале 2015 года Пермяков попытался перейти пешком границу с Россией в районе села Куйбышево, но сотрудники таможни обнаружили у него в рюкзаке штык-нож от автомата Калашникова. Уголовное дело решили не возбуждать, поскольку Пермяков отказался переходить границу. Мужчина вернулся в Дружковку, где до 2022 года работал на стройке. На допросе после покушения на Прилепина он заявлял, что украинские спецслужбы завербовали его в 2018 году.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Писатель Дмитрий Глуховский о ситуации в России и своей новой книге

Писатель Дмитрий Глуховский о ситуации в России и своей новой книге

Известный писатель и критик Кремля Дмитрий Глуховский в интервью DW рассказывает о своей новой книге, которая называется "Мы. Дневник падения". Это сборник авторской колумнистики за последние 15 лет. По заметкам - от события к событию - прослеживается путь, который прошла страна к нынешнему моменту и который Дмитрий Глуховский определяет как "скороварку разорвало".
Политика2 мая 2024 г.03:40 мин.
Российский писатель и общественный деятель Захар Прилепин

Российский писатель и политик Захар Прилепин уехал воевать в Украину

Российский писатель и политик Захар Прилепин уехал воевать в Украину

По словам пресс-секретаря писателя, Захар Прилепин подписал контракт с Росгвардией и находится в зоне боевых действий.
Политика27 января 2023 г.
Ведущий Иван Ургант

Виктор Ерофеев об "охоте на ведьм" в сфере культуры: Время доносов

Виктор Ерофеев об "охоте на ведьм" в сфере культуры: Время доносов

В Госдуме России создали "группу по расследованию антироссийской деятельности". Ее задача - выявлять "агентов иностранного влияния" в культуре. Среди "агентов" оказался Иван Ургант.
Виктор Ерофеев
Виктор Ерофеев
Гостевой комментарий
Культура7 августа 2022 г.