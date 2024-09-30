Обвиняемый в покушении на Прилепина получил пожизненный срок

Александр Пермяков признан виновным сразу по шести уголовным статьям. Его приговорили не только к пожизненному сроку, но и к штрафу в 700 тысяч рублей.

Военный суд в Москве в понедельник, 30 сентября, приговорил уроженца Украины Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на прокремлевского писателя Захара Прилепина, к пожизненному лишению свободы. Первые пять лет мужчина проведет в тюрьме, остальное время - в колонии особого режима.

Пермяков признан виновным сразу по шести статьям уголовного кодекса: прохождение обучения терроризму, незаконное хранение оружия, подделка документов, теракт, незаконное изготовление взрывчатых веществ и хранение взрывных устройств. Кроме того, его обязали выплатить штраф в размере 700 тысяч рублей.

Покушение на Захара Прилепина

Автомобиль Захара Прилепина был взорван под Нижним Новгородом 6 мая 2023 года. Писатель получил тяжелые ранения, его охранник Александр Шубин, "сотрудник" батальона "Оплот" Росгвардии, погиб на месте. Следственный комитет РФ возбудил дело о теракте.

Александр Пермяков был задержан в тот же день недалеко от места взрыва. При нем были обнаружены боевой пистолет с глушителем, несколько сим-карт, российский и украинский паспорта, а также поддельный паспорт Казахстана. Экспертиза показала, что в момент задержания на его руках оставались следы гексогена - взрывчатого вещества. Пермяков признал вину и на допросе утверждал, что действовал по заданию украинских спецслужб.

Украинская сторона официально не подтвердила и не опровергла причастность к организации покушения на Захара Прилепина. Позже ответственность за подрыв автомобиля взяло на себя движение украинцев и крымских татар "Атеш".

История Александра Пермякова

Александр Пермяков в 2014 и 2015 годах воевал на стороне самопровозглашенной республики Донбасса "ДНР". По данным газеты "Московский комсомолец", когда Пермякову было 15 лет, он был осужден на четыре года колонии по делу о разбойном нападении в составе группы лиц и отбывал срок в исправительном учреждении под Бахмутом, а после освобождения вернулся в Дружковку и стал разнорабочим.

В феврале 2015 года Пермяков попытался перейти пешком границу с Россией в районе села Куйбышево, но сотрудники таможни обнаружили у него в рюкзаке штык-нож от автомата Калашникова. Уголовное дело решили не возбуждать, поскольку Пермяков отказался переходить границу. Мужчина вернулся в Дружковку, где до 2022 года работал на стройке. На допросе после покушения на Прилепина он заявлял, что украинские спецслужбы завербовали его в 2018 году.