Покушение на Прилепина и другие события 437-го дня войны

Подозреваемый в покушении на Прилепина задержан и признал вину, указали в СК РФ. Москва и Киев обменялись военнопленными.

На 437-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Автомобиль Захара Прилепина подорван, сам он ранен

Автомобиль прокремлевского писателя Захара Прилепина подорван под Нижним Новгородом. Прилепин получил ранения, его водитель, "сотрудник" батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин, погиб. Писателя прооперировали и ввели в медикаментозный сон, уточнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В Telegram-канале Следственного комитета (СК) РФ сообщили, что подозреваемый в покушении Александр Пермяков задержан и признал вину. По предварительным данным, это - уроженец Украины, ранее судимый мужчина 1993 года рождения. "В ходе допроса он дает показания о том, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины", - заявили в СК РФ. Произошедшее власти России квалифицировали как "теракт". Устанавливаются другие причастные.

По данным источника РБК, Прилепин возвращался из Донбасса. Как рассказала 26 января пресс-секретарь Елизавета Кондакова, сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" подписал контракт с Росгвардией и воевал в Украине.

Военные действия

Министерство обороны России, похоже, отказалось от наступления на Бахмут в пользу подготовки к ожидаемому контрнаступлению ВС Украины, указал американский Институт изучения войны (ISW). В очередном аналитическом обзоре подчеркивалось, что таким образом ЧВК "Вагнер" и ее основатель Евгений Пригожин поставлены в потенциально сложное положение. Ранее Пригожин выпустил серию видеороликов, в которых в эмоциональной манере потребовал от Минобороны РФ обеспечить ЧВК снарядами, пригрозив в противном случае вывести боевиков группировки из Бахмута с 10 мая.

По мнению аналитиков ISW, гнев Пригожина позволяет предположить, что министерство обороны РФ сместило фокус с Бахмута на другие районы боевых действий таким образом, что это может серьезно подорвать способность "вагнеровцев" действовать эффективно.

Сам Пригожин заявил, что связывается с представителями "Ахмата" Рамзана Кадырова, чтобы передать позиции 10 мая в 00.00 - "ровно в тот момент, когда по нашим расчетам мы полностью исчерпаем свой боевой потенциал".

Чиновники министерства обороны РФ рассматривали возможность начать публичную кампанию по дискредитации основателя частной военной компании "Вагнер" через доверенное лицо, но в итоге не решились пойти на это. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Атака дронов на Кремль за несколько дней до 9 мая продемонстрировала уязвимость России и усилила ощущение угрозы у российского руководства, подчеркнули составители ежедневного отчета Минобороны Великобритании на основании данных разведки. В сообщении указывается на отмену парадов и других праздничных мероприятий в России "из соображений безопасности". Кроме того, в Лондоне полагают, что на действия российского руководства также, вероятно, повлияла возможность протестов и недовольства войной в Украине.

Торжества по случаю 9 мая на 6 мая полностью отменены в шести регионах РФ и в аннексированном Крыму, еще в 21 городе отказались от парадов. Празднования в Москве, скорее всего, состоятся, но будут менее масштабными.

Пресс-служба Сил специальных операций ВСУ в комментарии для "Украинской правды" утверждала, что ВС РФ использовали фосфорные и зажигательные боеприпасы в Бахмуте. В Минобороны РФ сообщения не прокомментировали.

Украина подтвердила, что в ночь на 4 мая ВСУ сбили гиперзвуковую ракету "Кинжал", выпущенную российскими войсками во время атаки на Киевскую область. По словам командующего Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука, уничтожить ракету удалось при помощи американской системы противовоздушной обороны Patriot.

Пять энергоблоков Запорожской АЭС (ЗАЭС) находятся в режиме холодной остановки, 5-й энергоблок - в режиме горячей остановки. Об этом сообщили в Telegram "Энергоатома". По его данным, изменений в работе станции нет, она не производит электроэнергию, но подключена к украинской энергосистеме для обеспечения собственных нужд. Бывший заместитель главного инженера ЗАЭС Юрий Черничук, который был назначен захватившими станцию ВС РФ ее директором, заявил, что из Энергодара эвакуируют семьи с детьми.

С начала войны РФ в Украине погибли 480 детей, свыше 964 детей получили ранения, сообщила украинская Генпрокуратура.

Обмен Украины и России военнопленными

В результате очередного обмена военнопленными в Украину вернулись 45 защитников "Азовстали" - 42 мужчины и три женщины, сообщил руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак. Минобороны России заявило о возвращении из украинского плена трех летчиков Воздушно-космических сил РФ.

СБУ сообщила о подозрении всем 170 членам российского Совета Федерации

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении всем 170 членам российского Совета Федерации, поддержавшим аннексию Россией захваченных украинских регионов. Российским сенаторам объявлено о подозрении по статьям "о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", а также о "планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны". По ним предусмотрены до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Премьер Украины обсудил с главой ЕК транзит украинской аграрной продукции

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, находившийся в Лондоне на коронации Чарльза III, провел переговоры с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Он поблагодарил ее за макрофинансовую поддержку и помощь в восстановлении, а также поднял вопрос транзита украинской аграрной продукции через страны ЕС.

Между тем Молдова намерена присоединиться к решению Евросоюза о временном ограничении импорта из Украины пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника. Об этом министр сельского хозяйства и вице-премьер Молдовы Владимир Боля сообщил во время встречи со своим украинским коллегой Николаем Сольским. "Важен конструктивный диалог с украинскими властями, и мы открыты для обсуждения дальнейших шагов по решению проблем аграриев", - добавил Боля.

За год существования United24 на счета Нацбанка Украины поступили более 325 млн долларов

За год существования фандрейзинговой платформы United24 на счета Национального банка Украины поступили более 325 млн долларов (290 млн евро) взносов от международных компаний, украинского бизнеса, благотворительных организаций, мировых знаменитостей и доноров из 110 стран. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в Киеве. На эти средства, среди прочего, приобрели 176 автомобилей скорой помощи, сотни единиц медицинского оборудования, амуницию для украинских военных и машину для разминирования, законтрактовали более 3839 беспилотников, восстановили 11 мостов на освобожденных территориях юга Украины, а также основали "первый в мире флот морских дронов", отметил Зеленский.

Суд отменил запрет на украинские флаги у советских мемориалов в Берлине 8 и 9 мая

Административный суд Берлина отменил введенный полицией запрет на размещение украинских флагов 8 и 9 мая у советских мемориалов в столице Германии. Об этом сообщили обжаловавшая запрет местная украинская организация и ее адвокат. "Мы выиграли заседание в первой инстанции. По состоянию на текущий момент запрет на украинские флаги и украинские песни снят", - написала в Twitter организация Vitsche, объединяющая в основном украинцев в ФРГ. Решение суда касается только украинских флагов и военной музыки - российские остаются под запретом.

Переговоры по "зерновой сделке" зашли в тупик

Украина, Россия, Турция и ООН не смогли достичь соглашения о выдаче разрешений для новых судов на перевозку украинского зерна, сообщил журналистам заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак. При этом, по его словам, ежедневные проверки ранее разрешенных судов продолжаются. Ранее Россия пригрозила не продлевать "зерновую сделку" после 18 мая, если не будет выполнен ряд требований, касающихся экспорта ее зерна и удобрений.

Смотрите также: