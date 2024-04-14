NYT: США посоветовали Израилю не отвечать атакой Ирану

Президент США Джо Байден надеется избежать эскалации на Ближнем Востоке и призывает Израиль не совершать ответную атаку на Иран, пишет NYT. Ранее Израиль попал под масштабную атаку Тегерана.

Президент США Джо Байден посоветовал Израилю не совершать ответный удар по Ирану, чтобы избежать дальнейшей эскалации и масштабной войны на Ближнем Востоке, пишет американская газета The New York Times (NYT) в воскресенье, 14 апреля.

Как сообщает издание со ссылкой на собеседников из числа чиновников США, перехват почти всех запущенных по территории Израиля накануне ракет и беспилотных летательных аппаратов вывел страну вперед в противостоянии с Ираном и доказал врагам Израиля, что он может защитить себя. Следовательно, заявляют собеседники NYT, израильской стороне "не обязательно открывать ответный огонь".

Израиль пообещал ответить на атаку Ирана и назвал ее "объявлением войны"

Между тем президент Израиля Ицхак Герцог в интервью телеканалу Sky News 14 апреля заявил, что нападение Ирана было "объявлением войны". Он добавил, что Израиль "рассматривает все варианты" дальнейших действий и выразил уверенность, что страна предпримет необходимые шаги для своей защиты. Ранее израильские СМИ писали, что государство готовит "мощный и серьезный ответ" на атаку Ирана. NYT сообщает, что эмоции израильских чиновников в ходе разговоров с американскими партнерами в ночь нападения "зашкаливали".

Позже американский телеканал CNN со ссылкой на источник в Израиле рассказал, что страна пока не определилась, как реагировать на атаку Тегерана.

Нападение Ирана на Израиль

В ночь на 14 апреля Иран совершил массированную воздушную атаку на Израиль. По данным армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), страну пытались атаковать 170 беспилотников, свыше 120 баллистических ракет и более 30 крылатых ракет, однако Израилю и его союзникам удалось сбить 99 процентов из них, причем большинство - за пределами страны. Лишь несколько ракет достигли территории Израиля, попав в авиабазу на юге и причинив "незначительный ущерб", заявили в ЦАХАЛ.

Помимо Ирана, удары по Израилю наносили йеменские хуситы, а также проиранские группировки с территории Ирака.

Тегеран 10 апреля пригрозил Израилю возмездием за удар по зданию иранского консульства в столице Сирии Дамаске. В результате обстрела погибли семь членов Корпуса стражей исламской революции, включая двух генералов. После этого духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что "сионистский режим будет наказан".