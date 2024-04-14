NYT: США посоветовали Израилю не отвечать атакой Ирану

NYT: США посоветовали Израилю не отвечать атакой Ирану15 апреля 2024 г.
Президент США Джо Байден посоветовал Израилю не совершать ответный удар по Ирану, чтобы избежать дальнейшей эскалации и масштабной войны на Ближнем Востоке, пишет американская газета The New York Times (NYT) в воскресенье, 14 апреля.
Как сообщает издание со ссылкой на собеседников из числа чиновников США, перехват почти всех запущенных по территории Израиля накануне ракет и беспилотных летательных аппаратов вывел страну вперед в противостоянии с Ираном и доказал врагам Израиля, что он может защитить себя. Следовательно, заявляют собеседники NYT, израильской стороне "не обязательно открывать ответный огонь".
Израиль пообещал ответить на атаку Ирана и назвал ее "объявлением войны"
Между тем президент Израиля Ицхак Герцог в интервью телеканалу Sky News 14 апреля заявил, что нападение Ирана было "объявлением войны". Он добавил, что Израиль "рассматривает все варианты" дальнейших действий и выразил уверенность, что страна предпримет необходимые шаги для своей защиты. Ранее израильские СМИ писали, что государство готовит "мощный и серьезный ответ" на атаку Ирана. NYT сообщает, что эмоции израильских чиновников в ходе разговоров с американскими партнерами в ночь нападения "зашкаливали".
Позже американский телеканал CNN со ссылкой на источник в Израиле рассказал, что страна пока не определилась, как реагировать на атаку Тегерана.
Нападение Ирана на Израиль
В ночь на 14 апреля Иран совершил массированную воздушную атаку на Израиль. По данным армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), страну пытались атаковать 170 беспилотников, свыше 120 баллистических ракет и более 30 крылатых ракет, однако Израилю и его союзникам удалось сбить 99 процентов из них, причем большинство - за пределами страны. Лишь несколько ракет достигли территории Израиля, попав в авиабазу на юге и причинив "незначительный ущерб", заявили в ЦАХАЛ.
Помимо Ирана, удары по Израилю наносили йеменские хуситы, а также проиранские группировки с территории Ирака.
Тегеран 10 апреля пригрозил Израилю возмездием за удар по зданию иранского консульства в столице Сирии Дамаске. В результате обстрела погибли семь членов Корпуса стражей исламской революции, включая двух генералов. После этого духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что "сионистский режим будет наказан".