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Новый верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк
Новый верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер ТюркФото: UNHCR/Susan Hopper
Права человекаГлобальные темы

Новым комиссаром ООН по правам человека стал Фолькер Тюрк

Олег Соколенко
14 мин. назад

Новым верховным комиссаром ООН по правам человека стал австриец Фолькер Тюрк, занимавший ранее должность замгенсека всемироной организации по политике. Тюрк сменит на этом посту экс-президента Чили Мишель Бачелет.

https://www.dw.com/ru/novym-verhovnym-komissarom-oon-po-pravam-celoveka-stal-folker-turk/a-63064137

Новым верховным комиссаром ООН по правам человека стал австриец Фолькер Тюрк. Его кандидатуру одобрила 8 сентября Генассамблея всемирной организации, а затем утвердил генеральный секретарь Антониу Гуттериш. Об этом сообщается на сайте ООН.

После назначения Тюрк написал в Twitter, что "глубоко тронут" оказанной ему честью: "Я чувствую огромную ответственность и буду отдавать всего себя делу продвижения принципов Всеобщей декларации прав человека для всех, везде".

57-летний Тюрк, юрист по образованию, большую часть своей карьеры провел в структурах ООН, специализируясь в основном на проблемах беженцев. СМИ сообщают, что он тесно работал с Гутерришем, когда тот возглавлял Агентство ООН по делам беженцев (UNHCR). Тюрк занимал ключевые посты в представительствах и миссиях UNHCR в нескольких странах, включая Косово и Демократическую Республику Конго, прежде чем получил назначение в центральном офисе в Женеве. 

Высказывания предыдущего верховного комиссара ООН о войне в Украине

В качестве верховного комиссара ООН по правам человека Тюрк сменит экс-президента Чили Мишель Бачелет, занимавшую эту должность с 2018 года. Бачелет, срок полномочий которой истек в августе, сделала ряд громких заявлений по поводу войны, которую Россия ведет в Украине.

Так, 5 июля она заявила, что и российские, и украинские военные виновны в пытках, сексуальном насилии и других нарушениях прав человека, включая использование мирных жителей в качестве "живого щита". А 24 августа Бачелет призвала Россию немедленно демилитаризовать Запорожскую АЭС, подчеркнув, что бои вблизи нее грозят "невообразимыми рисками".

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