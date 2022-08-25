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Мишель Бачелет
Мишель Бачелет (фото из архива)Фото: Pierre Albouy/REUTERS
ПолитикаГлобальные темы

Комиссар ООН призвала РФ демилитаризовать Запорожскую АЭС

Екатерина Венкина
16 мин. назад

Россия должна немедленно вывести войска и вооружения с территории ЗАЭС, заявила Мишель Бачелет. Она выступила на пресс-конференции по случаю предстоящего ухода с поста верховного комиссара ООН.

https://www.dw.com/ru/komissar-oon-prizvala-rossiu-demilitarizovat-zaporozskuu-aes/a-62923874

Россия должна прекратить военные действия в Украине и незамедлительно вывести с территории Запорожской АЭС (ЗАЭС) войска и вооружения, заявила в Женеве в четверг, 24 августа, верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет на пресс-конференции, посвященной ее предстоящему уходу с этой должности.

"Запорожская станция должна быть немедленно демилитаризована", - подчеркнула Бачелет. По ее словам, шесть месяцев боевых действий сопряжены с "невообразимыми рисками" для мирных жителей и окружающей среды, в частности из-за боев вблизи ЗАЭС.

Мишель Бачелет добавила, что предполагаемые военные преступления в Украине должны быть расследованы, а виновные в них - привлечены к ответственности.

Доклад УВКПЧ по Синьцзяну будет представлен до 31 августа

Верховный комиссар добавила, что Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) до истечения срока ее полномочий 31 августа представит доклад о нарушениях в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР. По словам Бачелет, работа над отчетом еще ведется.

Комиссар, посетившая в мае Пекин, подверглась критике со стороны правозащитных организаций, в частности Human Rights Watch (HRW), а также ряда западных стран, включая США, за излишнюю мягкость и наивность при выстраивании взаимодействия с председателем КНР Си Цзиньпином. HRW оценила визит как катастрофический.

Не останется на второй срок

Вскоре после этого Мишель Бачелет заявила, что не будет баллотироваться на второй срок, но объяснила это решение личными причинами.

Бачелет вступила в должность в 2018 году. В ООН еще не определились с ее преемником. Комиссар до этого занимала пост президента Чили.

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