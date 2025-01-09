Новым президентом Ливана избран Джозеф Аун

Парламент Ливана избрал на пост президента страны командующего армией Джозефа Ауна. За его кандидатуру в четверг, 9 января, проголосовали 99 из 128 депутатов. Президент Ливана может утверждать правительство и одобрять договоры, он является главнокомандующим вооруженных сил страны.

Президентский пост был вакантен с конца октября 2022 года. Тогда закончился срок полномочий бывшего главы государства и однофамильца ныне избранного Джозефа Ауна - Мишеля Ауна. Проиранская радикальная группировка "Хезболлах" не смогла провести на пост президента своего кандидата. Джозеф Аун пользуется поддержкой США и Саудовской Аравии.

За последние два года были предприняты 12 неудачных попыток избрать президента Ливана.

Соглашение о прекращении огня в Ливане

Соглашение о прекращении огня в Ливане, достигнутое при посредничестве США и положившее конец войне между "Хезболлах" и Израилем в ноябре 2024 года, по всей вероятности, ускорило проведение президентских выборов.

61-летний Джозеф Аун - 14-й командующий ливанской армией, он занимает эту должность с марта 2017 года. Аун должен был уйти в отставку еще год назад, но его полномочия дважды продлевались из-за войны.

Аун известен тем, что сумел сохранить армию, несмотря на глубокие экономические проблемы, включая задержки выплаты жалованья военнослужащим. Он имеет степень по политологии (международные отношения) и университетское образование в области военных наук.