СМИ: Израиль настроен на длительное перемирие с "Хезболлах"

Израиль при поддержке США пытается продлить режим прекращения огня, согласованный с ливанским ополчением "Хезболлах" в конце ноября и действующий до конца января, сообщили израильские СМИ со ссылкой на власти страны.

Израиль при поддержке США в настоящее время предпринимает попытки продления 60-дневного режима прекращения огня, который был согласован в конце ноября с ливанским радикальным шиитским движением "Хезболлах", сообщают израильские СМИ. "Хотя 60 дней истекают 26 января, через шесть дней после того, как избранный президент США Дональд Трамп должен вступить в должность, представители администрации Байдена пытаются решить проблемы и не допустить срыва режима прекращения огня в течение следующих двух недель", - пишет вечером в воскресенье, 5 января, газета The Jerusalem Post со ссылкой на информацию, полученную от представителя израильского правительства.

По данным источника газеты, речь идет о попытке продления перемирия еще на 30 дней. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел днем в тот же день совещание со своими советниками по безопасности, чтобы решить, как действовать дальше, говорится в материале The Jerusalem Post.

СМИ: Переговоры состоятся при участии США

Согласно сообщению, американский посредник Амос Хохштейн планирует провести переговоры в Ливане 6 января, встретившись с "политическими и военными лидерами Ливана". Вместе с Хохштейном на встречу отправится генерал-майор Джаспер Джефферс из Центрального командования США, отмечается в публикации The Jerusalem Post.

В свою очередь, как сообщает другое израильское СМИ The Times of Israel, министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил, что его правительство будет "вынуждено действовать", поскольку"Хезболлах" не соблюдает соглашение о перемирии. В частности, по его словам, боевики по-прежнему не выведены из Южного Ливана, а ливанская армия еще не ликвидировала все оружие и террористическую инфраструктуру в приграничной с Израилем зоне.

При этом Израиль не может быть заинтересован в том, чтобы перемирие провалилось, пишет The Jerusalem Post. С конца ноября "Хезболлах" допускает отдельные нарушения соглашения на ливанской стороне границы, однако с начала режима прекращения огня 27 ноября израильская территория ни разу не подвергалась ракетным обстрелам, тогда как до того это происходило почти ежедневно.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли более 45,3 тысячи палестинцев, утверждает подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения. Оно, однако, не указывает, как именно составляет эту графу статистики, в частности сколько исламистских боевиков было среди погибших, а также учтены ли в ней смерти палестинцев, находившихся в больницах, от естественных причин.

Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана. ЦАХАЛ проводит против него на юге Ливана военную операцию.