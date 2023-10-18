Новым адвокатом Навального стал Леонид Соловьев

Соловьев прибыл в зал суда в Коврове, где проходит заседание по искам Навального к ИК-6 в Мелехово.

У оппозиционера Алексея Навального появился новый адвокат. Интересы политика будет представлять Леонид Соловьев, сообщает издание "Медиазона". Соловьев прибыл в Ковровский городской суд, где в среду, 18 октября, рассматривались иски Навального к исправительной колонии №6 (ИК-6) в Мелехово.

По информации "Медиазоны", несмотря на ходатайство со стороны Навального, представителя оппозиционера не сразу пустили в зал суда. Поэтому один из исков был рассмотрен без защитника.

Соратник Алексея Навального по "Фонду борьбы с коррупцией" (ФБК) Иван Жданов заявил, что перед заседанием представители ИК-6 не дали Соловьеву связаться с поздащитным по видеосвязи, сославшись на технические неполадки.

Бывший адвокат Навального Вадим Кобзев в зале суда Фото: Yevgeny Kurakin/AFP/Getty Images

Адвокат Леонид Соловьев ранее защищал интересы бывшего издателя "Медиазоны" Петра Верзилова, редактора DOXA Армена Арамяна и акциониста Павла Крисевича.

Трех прежних адвокатов Алексея Навального - Игоря Сергунина, Вадима Кобзева и Алексея Липцера - 13 октября на два месяца арестовал Басманный районный суд Москвы. Юристы проходят по делу об участии в экстремистском сообществе, им грозит до шести лет лишения свободы.

Смотрите также: