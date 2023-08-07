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Навального в 18-й раз отправили в ШИЗО

Александра Иванова
1 ч. назад

По подсчетам пресс-секретаря политика, с учетом нынешнего наказания Алексей Навальный проведет в штрафном изоляторе в общей сложности 207 дней.

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Алексей Навальный и Даниэль Холодный
Алексей Навальный во время суда, 4 августа 2023 годаФото: Russian Federal Penitentiary Service/AP/picture alliance

Оппозиционера Алексея Навального сразу после оглашения ему приговора по делу об "экстремизме" отправили в штрафной изолятор (ШИЗО) на 14 суток. Об этом сообщила в понедельник, 7 августа, пресс-секретарь политика Кира Ярмыш в Twitter, подчеркнув, что подобную меру применили к нему уже в 18-й раз.

Перед оглашением приговора Навального также держали в ШИЗО, напомнила Ярмыш. По ее подсчетам, общий срок пребывания его там составил 207 дней. В первый раз Навального поместили в штрафной изолятор 15 августа 2022 года, вскоре после его перевода в колонию строгого режима № 6 в поселке Мелехово Владимирской области.

Приговор Навальному по делу об "экстремизме"

4 августа Мосгорсуд на выездном заседании в ИК-6 в Мелехово приговорил основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) к 19 годам лишения свободы в колонии "особого режима". Кроме того, Навальному назначили штраф 500 тысяч рублей, ограничение свободы после освобождения на три года и запрет публиковать обращения и иные материалы в интернете на 10 лет.

Политика обвиняли в семи эпизодах по шести статьям Уголовного кодекса: о создании экстремистского сообщества, публичных призывах к экстремизму, создании некоммерческой организации (НКО), посягающей на права граждан, финансировании экстремистской деятельности, а также вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитации нацизма. Судебное производство по этим эпизодам началось в мае 2023 года.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме, в зал заседаний суда не пустили даже родителей Навального. Судьей выступил Андрей Суворов, который рассматривал также дела топ-менеджера "Интер РАО" Карины Цуркан и американского гражданина Пола Уилана, приговоренных в России к 15 и 16 годам тюрьмы соответственно по обвинениям в шпионаже.

В итоге Навальный был признан виновным по трем статьям - о финансировании экстремизма, создании экстремистского сообщества (по этим двум статьям он получил 15 лет) и призывах к экстремизму (4 года заключения).

В то же время, как написало онлайн-издание "Медиазона" со ссылкой на аудиозапись из суда, политик был освобожден от ответственности по статьям о реабилитации нацизма (один год заключения), о вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий (два года заключения), о создании НКО, посягающей на права граждан (два года заключения) и о публичных призывах к экстремизму (три года заключения).

Смотрите также:

19 лет колонии "особого режима" для Навального. DW Новости

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