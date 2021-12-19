 Новый министр обороны ФРГ заверила страны Балтии в солидарности | Новости из Германии о Европе | DW | 19.12.2021

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Европа

Новый министр обороны ФРГ заверила страны Балтии в солидарности

В ходе первой зарубежной поездки на посту министра обороны Германии Кристине Ламбрехт посетила дислоцированных в Литве солдат бундесвера и встретилась с литовским коллегой Арвидасом Анушаускасом.

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт в литовской Рукле

Кристине Ламбрехт в литовской Рукле

Новый министр обороны Германии Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) в ходе ее первой заграничной поездки на этом посту заверила балтийские государства в солидарности со стороны Берлина на фоне напряженных отношений с Россией. "Мы твердо находимся на стороне наших партнеров и друзей", - заявила она в воскресенье, 19 декабря, в литовской Рукле.

На совместной пресс-конференции с министром обороны Литвы Арвидасом Анушаускасом Ламбрехт назвала ситуацию вокруг Украины "очень серьезным". По ее словам, она "может понять тревогу балтийских союзников" в этой связи. Ввиду конфронтации между Россией и Украиной следует выработать дипломатическое решение, но одновременно "необходимо убедительное устрашение" Москвы, подчеркнула она. Ламбрехт также сообщила, что одной из важнейших тем переговоров была ситуация на границе с Беларусью.

Литовский министр выразил готовность к поставкам оружия Киеву

В свою очередь Анушаускас призвал не позволять РФ переходить красные линии. Неприемлемо, чтобы российские власти пытались договориться о сферах влияния в Европе или требовали вывода сил НАТО с территории восточных членов альянса, подчеркнул он. По словам литовского министра, его страна готова к поставкам оружия Киеву. "Мы должны поддержать Украину всеми средствами и мерами, и Литва готова это сделать, в том числе предоставлением летального оружия", - отметил Анушаускас.

Кристине Ламбрехт посетила дислоцированных в Литве солдат бундесвера, несущих службу в рамках миссии Enhanced Forward Presence (EFP), которая была размещена в Балтии и Польше в 2017 году спустя три года после аннексии Крыма. При этом Германия взяла на себя руководство силами в Литве, в которые также входят военнослужащие из Бельгии, Исландии, Нидерландов, Норвегии и Чехии. В настоящее время в миссии участвуют около 500 солдат бундесвера.

Ламбрехт призвала ужесточить персональные санкции против Москвы

Перед поездкой в Литву Ламбрехт высказалась за ужесточение персональных санкций против руководства в Москве. "В настоящий момент нам следует сосредоточить внимание на Путине и его окружении", - заявила она в интервью еженедельнику Bild am Sonntag. Ответственные за агрессию должны испытать на себе ее последствия, например, утратив возможность "ездить на шопинг на Елисейские поля в Париже", пояснила она.

В последнее время из-за наращивания численности российских войск на границе с Украиной многие политики в Германии и в Европейском Союзе в целом выражают опасения, что эта передислокация может оказаться подготовкой вторжения РФ в соседнюю страну. Страны "группы семи" (G7) и ЕС пригрозили Москве, что военная агрессия повлечет за собой "массивные последствия". Немецкий еженедельник Der Spiegel сообщил 18 декабря о возможном усилении сил НАТО в Румынии и Болгарии.

МИД России 17 декабря опубликовал пакет требований по гарантиям безопасности, предполагающий, в числе прочего, отказ от дальнейшего расширения НАТО и принятия в ее состав Украины в ее состав. Кроме того, Москва предложилаАльянсу не размещать дополнительные войска и вооружения за пределами стран, в которых они находились в мае 1997 года, то есть до вступления стран Восточной Европы в НАТО.

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  • Lettland Verteidigungsminister Raimonds Bergmanis (picture-alliance/dpa/V. Kalnina)

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    Латвия потратится на оборону

    Осенью в различных точках Латвии проходили военные учения, в том числе совместные маневры военнослужащих НАТО "Серебряная стрела". На фото: министр обороны Латвии Раймондс Бергманис (в центре) и военнослужащие США после военных учений в латвийском местечке Адажи. Бергманис может рассчитывать в 2017 году на то, что расходы на оборону вырастут почти на 100 миллионов евро.

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    Новые дивизии

    Долгое время после распада Советского Союза численность российской армии сокращалась. Но объявление о создании новых дивизий, прежде всего вблизи российско-украинской границы, может повернуть этот тренд вспять. Специалисты пока не знают, как Минобороны собирается укомплектовать новые дивизии личным составом. Необходимо найти порядка 30 тысяч военнослужащих дополнительно.

  • Polen Nato-Manöver Baltops (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Крупные учения в Польше

    В балтийском регионе этим летом прошли крупные военные учения НАТО под названием "Baltops". В них принимали участие военнослужащие из 17 стран - всего свыше 6000 солдат. Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в планах блока перевести на усиленный режим службы несколько сотен тысяч солдат в странах-членах организации.

  • Russland Militärübung (picture-alliance/RIA Novosti/V. Ankov)

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    От гаубиц до тяжелых бомбардировщиков

    Россия активно тестирует и вводит на вооружение новые виды военной техники. Это и истребители Су-35С, и зенитно-ракетные комплексы "Тор", "Панцирь-С", ПЗРК "Верба", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и беспилотники. Сейчас уровень перевооружения армии, по данным российского Минобороны, составляет 50 процентов.

  • Grafik zu Studie über militärische Stärke der UDSSR, 1985 (dpa)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    "Мы не в состоянии холодной войны с Россией"

    В недавнем интервью DW Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не находится в состоянии холодной войны с Россией, призвав к поиску более умеренного определения. Масштабы наращивания военного потенциала обеими сторонами, действительно, несравнимо меньше, чем когда полным ходом шла гонка вооружений между СССР и НАТО, о чем напоминает эта графика времен ГДР.

    Автор: Михаил Бушуев


Смотреть видео 03:17

Репортаж DW с украинско-российской границы

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