Поставки оружия Киеву и другие события 342-го дня войны

США объявят о новом пакете военной помощи Украине. В России судят за "фейки" об армии. С начала войны Германия предоставила убежище более 1100 россиянам.

На 342-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Военная помощь Украине

США готовятся объявить о новом пакете военной помощи Украине, сообщила первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон. Она отказалась комментировать отказ президента США Джо Байдена предоставить Киеву истребители F-16, но подчеркнула, что Вашингтон передает Украине значительные объемы вооружений, в том числе артиллерийские боеприпасы, бронетехнику и критические средства противовоздушной обороны.

При этом США отправили в Украину первую партию более чем из 60 боевых машин пехоты Bradley, сообщило Транспортное командование ВС США. Всего запланирована поставка 109 БМП.

В свою очередь Франция передаст Украине еще 12 гаубиц Caesar, заявил министр обороны этой страны Себастьен Лекорню на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Алексеем Резниковым в Париже. Он напомнил, что французское правительство уже поставило Киеву 18 таких гаубиц и сейчас выделило несколько десятков миллионов евро для их технического обслуживания. Франция также поможет с подготовкой украинских военных в Польше и направит туда 150 военнослужащих для обучения 600 украинцев. Кроме того, до лета Париж обеспечит обучение 2000 украинских военных во Франции, сообщил министр. Власти Франции также помогут Украине приобрести радары для противовоздушной обороны GM 200, добавил Лекорню.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что его страна не будет поставлять Украине снаряды для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, переданных Германией. О таких поставках просил бразильское руководство канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), который посетил Бразилию с официальным визитом. На совместной пресс-конференции с Шольцем да Силва также уклонился от прямого осуждения агрессии РФ против Украины. Бразильский лидер только выразил мнение, что Москва "совершила классическую ошибку", напав на территорию другой страны, и тем самым поступила "неправильно".

Германия предоставляет бежище россиянам

С начала российского вооруженного вторжения в Украину Германия уже предоставила убежище 1149 гражданам РФ, находящимся под угрозой, сообщило агентство epd со ссылкой на ответ МВД ФРГ на официальный запрос фракции Левой партии в бундестаге. Берлин пообещал помощь россиянам, которые подвергаются особо сильному риску из-за борьбы за права человека или несогласия с войной России против Украины. Речь идет в первую очередь об оппозиционерах, журналистам и активистах правозащитного движения.

Приговоры в России в связи с войной в Украине

В России впервые вынесен приговор по статье УК РФ "Террористический акт" за поджог военкомата, сообщает ТАСС. Центральный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима Владислава Борисенко за поджог военкомата в Нижневартовске. Борисенко, а также его предполагаемый сообщник были задержаны в начале мая, спустя неделю после пожара в военкомате. Первоначально их обвинили в умышленном повреждении имущества и хулиганстве, затем обвинение переквалифицировали на теракт. Оба фигуранта отказались признать вину в теракте, но не отрицали совершение поджога.

В Краснодаре суд вынес обвинительный приговор супругам Алексею и Олесе Овчинниковым, обсуждавшим в кафе войну в Украине и задержанным из-за этого разговора Росгвардией. На основании составленных протоколов о мелком хулиганстве Ленинский районный суд Краснодара приговорил мужчину к 15 суткам административного ареста, а его жену - к штрафу в 1000 рублей, пишет "Медиазона" со ссылкой на адвоката Алексея Аванесяна. На Овчинникову также был составлен протокол по статье о публичной "дискредитации" армии, решение по нему еще не вынесено.

В Москве Лефортовский районный суд вынес обвинительный приговор по делу бывшего военнослужащего Французского иностранного легиона Максима Дмитриенко. Он назначил ему четыре года лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год за попытку уехать в Украину и участвовать в войне против РФ на украинской стороне. Дмитриенко проведет два года в тюрьме, еще два - в колонии строгого режима, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Мужчина был арестован 4 апреля 2022 года. Ему грозило до 15 лет заключения, но суд учел, что он признал вину.

Кроме того, прокуратура в Москве потребовала заочно приговорить журналиста Александра Невзорова, покинувшего РФ в марте и объявленного в международный розыск, к девяти годам колонии общего режима. Невзорова обвиняют в "фейках" о российской армии. Приговор в Басманном суде Москвы будет оглашен 1 февраля. Дело связано с распространением информации об обстреле роддома в Мариуполе российскими войсками.

Военные действия

В течение суток войска РФ нанесли три авиационных, три ракетных удара и совершили более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня, сообщил Генштаб ВСУ в вечерней оперативной сводке. В Харьковской, Донецкой и Херсонской областях пострадали объекты гражданской инфраструктуры. Россияне продолжают наступать на Лиманском и Бахмутском направлениях, несмотря на большие потери. В Авдеевском и Новопавловском направлениях они ведут безуспешные наступательные действия. На Купянском и Запорожском направлениях обороняют ранее захваченные рубежи.

В свою очередь авиация ВСУ нанесла по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника девять ударов, а по позициям зенитно-ракетных комплексов - два удара. Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили девять районов сосредоточения живой силы противника и один склад боеприпасов.

За последние сутки возле Бахмута произошло более 40 боев, сообщил в ходе украинского телемарафона спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. "Бахмут продолжает быть одним из главных направлений удара противника. Там они 197 раз (за сутки - Ред.) наносили удары ствольной реактивной артиллерией по нашим позициям. Произошло 42 боевых столкновения, было убито 277 врагов, 258 получили ранения", - указал он.

Путин изменил правила уровней террористической опасности

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об изменении правил, касающихся различных уровней террористической опасности. Документ отменяет положение, согласно которому регионы могли вводить тот или иной уровень террористической опасности "на срок не более 15 суток", теперь данные решения действуют бессрочно вплоть до их отмены. Кроме того, властям регионов, в которых действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности, разрешено досматривать на административных границах транспортные средства в поисках оружия и взрывчатки. В настоящее время "желтый" уровень действует в областях, граничащих с Украиной.



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