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Российский загранпаспортФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance
Правосудие и законРоссия

Жене обвиняемого в "дискредитации" ВС РФ отказали в паспорте

Ольга Лебедева
25 мин. назад

По данным "Верстки", консульство РФ в Вильнюсе отказало в выдаче нового загранпаспорта россиянке, чей муж объявлен в розыск из-за антивоенных листовок.

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Консульство РФ в Вильнюсе отказалось выдать загранпаспорт гражданке России, муж которой - предприниматель из Смоленска Владимир Завьялов - обвинен в "дискредитации ВС РФ" и объявлен в розыск из-за антивоенных листовок, сообщило в понедельник, 30 января, в  Telegram-канале издание "Верстка".

Муж россиянки объявлен в розыск

Кристина Завьялова заявила журналистам, что подала заявление на выдачу нового паспорта 7 декабря, а 30 января статус ее заявления в мобильном приложении МИД РФ Biopassport сменился на "отклонено". "Из КД МИД России получен отказ в оформлении Вам заграничного паспорта в связи с письмом УФССП России по Смоленской области", - цитирует "Верстка" письмо консульского отдела посольства России в Литве.

Срок действия загранпаспорта россиянки, как и документа ее мужа, истекает в июле 2023 года. Заявку на выдачу паспорта несовершеннолетнему сыну Завьяловых российские власти одобрили. По данным "Верстки", Владимир Завьялов в апреле заменил в одном из смоленских супермаркетов ценники на листовки против войны в Украине, после чего против него возбудили уголовное дело. Бизнесмена отправили под домашний арест, а в октябре прокурор запросил для него 6 лет колонии. После этого Завьялов срезал браслет ФСИН и вместе с семьей покинул Россию. Смоленский суд объявил его в розыск.

Третий случай за неделю

Это уже третий за последнюю неделю случай отказа властей РФ выдать загранпаспорт россиянам за рубежом, отмечает "Верстка". Посольство России в Литве отказалось оформить загранпаспорт экс-координатору ярославского штаба Навального Елене Лекиашвили из-за ограничения на выезд из России, связанного с неоплаченным штрафом за участие в митинге против ареста Алексея Навального в 2021 году, сообщил ранее Telegram-канал "Сирена". Кроме того, СМИ рассказали об отказе посольства РФ в Канаде принять россиянку Елену Пушкареву на территории дипмиссии, поскольку она подписана на оппозиционную группу в соцсети Facebook.

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Сообщение "Верстки"

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