Новые "чистки" неугодных: в Беларуси увольняют за события 2020-го

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Белорусы сообщают о новой волне политически мотивированных увольнений на предприятиях, в ведомствах и медучреждениях. DW узнала, кого и за что могут уволить.
Белорусские СМИ и телеграм-каналы сообщают о массовых увольнениях из госучреждений и предприятий. Причины - участие в протестах 2020 года, публикации в соцсетях, подписи за выдвижение альтернативных кандидатов на президентских выборах. Кого-то увольняют в срочном порядке, кому-то позволяют доработать до конца контракта, некоторым предлагают "раскаяться" - это условие для сохранения рабочего места. Собрали истории и комментарии.
"Моему папе 57 лет, больше 30 лет он проработал в лесном хозяйстве. На прошлой неделе начальство лесхоза вызвало для беседы несколько человек, а в понедельник его уволили. В небольшом поселке, где живут родители, ему найти работу практически нереально", - рассказывает читательница DW. Ее отца, инженера по охране леса в одном из лесхозов Минской области, уволили до истечения контракта без объяснения причин. Также была уволена бухгалтер предприятия.
Причиной увольнения в Беларуси может стать даже подпись, поставленная за альтернативного кандидата, - не обязательно участие в акции протеста
Собеседница подчеркивает, что мужчина не участвовал в акциях протеста 2020 года. "Давление на работников началось еще прошлой осенью, и, скорее всего, в ближайшее время не закончится. Все боятся, но продолжают работать", - говорит девушка.
Также DW известно, что только за прошлый месяц три человека были уволены из Национального статистического комитета Беларуси (Белстат). Как сообщает наш источник, многих, в том числе людей, отдавших подписи за выдвижение альтернативных кандидатов на президентских выборах 2020 года, вызывают на профилактические беседы. Тех, кто "раскаивается" и "признает вину", пока не увольняют.
Игорь (имя изменено по просьбе собеседника – Ред.) совмещал работу в одном из белорусских госсми с обучением в университете. Сейчас молодой человек на последнем курсе, впереди распределение - отработка в течение двух лет в учреждении, которое определит университет или ведомство, оплачивавшее учебу.
"Мой контракт заканчивается только через три года, но СМИ, в котором я работал, отказалось брать меня на время распределения без объяснения причин. При этом раньше мне говорили, что компания во мне заинтересована, свободных ставок много, качеством моей работы непосредственное руководство было довольно. Уже успели утвердить два проекта, которыми я должен был заниматься в новом году", - рассказывает Игорь.
По его сведениям, заявку на распределение не одобрила служба безопасности СМИ, а среди причин называли активность в соцсетях и подпись за выдвижение Виктора Бабарико кандидатом в президенты.
Сейчас Игорь увольняется сам, т.к. в августе должен отправиться на отработку туда, куда велит государство. "В августе меня ждут по месту обязательного распределения. Выходит, что компания никого по политическим мотивам не увольняла. Все сделано так, что никакие решения я обжаловать не могу. А если скажу, что "меня ушли", могу получить обвинения в дезинформации", - отмечает собеседник.
"Увольнения в сфере здравоохранения происходят давно, с начала белорусских протестов. Мы стараемся фиксировать эти случаи и знаем о 100 медиках, которые были уволены за последний год по политическим мотивам. Сейчас началась вторая волна, более масштабная, которая может быть связана с подготовкой к референдуму", - рассказывают в Фонде медицинской солидарности Беларуси.
Недавно фонд запустил форму для сбора данных о новых увольнениях медработников. На 6 декабря 2021 года поступило около 80 обращений со всей страны, в ближайшее время заявки верифицируют, будет опубликован отчет.
"Есть люди, которых сказано уволить немедленно, кому-то не продлят контракт по его истечении, с кем-то проводят беседу и просят признания "ошибок". Речь о медиках, которые были осуждены по административным статьям или задерживались на акциях протеста, а также тех, кто ставил подписи за альтернативных кандидатов, как, например, главврач 3-й городской детской клинической больницы Минска Максим Очеретний (уволен в мае 2021 года, переехал в Украину – Ред.)", - говорят в Фонде.
По словам собеседников, многие медработники под давлением пишут заявления на увольнение по соглашению сторон - в таких случая правозащитникам гораздо сложнее оспорить законность увольнения.
По сведениям Фонда, последние увольнения коснулись медиков Мозырской городской больницы (Гомельская область). Работы лишились около 10 человек, еще части сотрудников не продлят трудовые контракты. Между тем в городе не хватает докторов, врачи детской городской больницы работают в местном роддоме и в бригаде скорой помощи, за счет этого официально ставки закрыты. У фонда также есть сведения о том, что несколько врачей компьютерной томографии могут быть уволены из РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова.
Неугодных врачей увольняют и из частных медцентров. "Наша система здравоохранения централизованная, частные клиники получают лицензии от Минздрава. Информация о врачах, которые там работают, подается в комитет по здравоохранению при горисполкоме", - отмечают собеседники.
По их данным, давление на медиков усиливается - во всех государственных больницах Минска ввели должность заместителя главного врача по идеологии, на нее назначают действующих или бывших силовиков, которые следят, "чтобы больше трех не собирались".
Между тем, в Общереспубликанском банке вакансий gsz.gov.by на 9 декабря 2021 года открыты 3144 вакансии врачей и 3070 – среднего медперсонала.
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