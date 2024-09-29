  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
КонфликтыНорвегия

Норвегия изучает идею возведения забора на границе с РФ

Александра Иванова
30 сентября 2024 г.

По словам министра юстиции Норвегии, забор на рубеже с РФ не только был бы сдерживающим фактором для незаконных мигрантов, но и имел бы датчики для фиксации людей, продвигающихся вдоль границы.

https://p.dw.com/p/4lDOp
Контрольный пункт в Сторскоге на границе Норвегии и России
Контрольный пункт в Сторскоге на границе Норвегии и РоссииФото: Lise Aserud/NTB/picture alliance

Правительство Норвегии рассматривает возможность возведения высокого забора на границе с Россией по примеру того, как это сделала Финляндия. "Пограничный забор очень интересен не только потому, что он может служить сдерживающим фактором, но и потому, что в нем установлены датчики и технологии, позволяющие обнаруживать людей, передвигающихся вблизи границы, - цитирует норвежская медиакомпания NRK на своем сайте в субботу, 28 сентября, министра юстиции Норвегии Эмилию Энгер Мель. - Это мера, которая может стать актуальной для всей или части границы".

Энгер Мель рассказала NRK также, что в случае необходимости правительство готово закрыть границу в кратчайшие сроки. "Мы работаем над тем, чтобы рассмотреть несколько мер (по усилению защиты границы. - Ред.). Это может быть укомплектование штата (пограничников. - Ред.), забор, охрана границы и меры вокруг пограничного перехода в Сторскоге, чтобы справиться с трафиком", - указала она.

В 2016 году Норвегия построила 200-метровый пограничный забор на пограничном пункте Сторског, напоминают журналисты: "Тогда многие восприняли это как противоречивое решение". Позже, 22 сентября 2022 года, на фоне войны в Украине Норвегия приостановила действие визового соглашения, подписанного с Россией в 2007 году.

Мигранты из третьих стран, прибывающие в Норвегию со стороны РФ

Член НАТО Норвегия имеет границу с Россией протяженностью почти 198 километров. Предпосылкой для возведения в 2016 году забора на этой границе стал кризис 2015 года, в ходе которого из России в Норвегию попали 5000 мигрантов из третьих стран. Длина построенного забора составляет 200 метров, его высота - 3,5 метра, следует из публикации NRK.

Правительство Финляндии в конце 2023 года временно закрыло все пункты пересечения границы с РФ после того, как в страну со стороны России без соответствующих документов и виз въехало более 1300 мигрантов из третьих стран. Наблюдатели сочли это гибридной атакой со стороны России против Финляндии, которая присоединилась к НАТО на фоне продолжающейся российской агрессии против Украины.

Как пишет NRK, глава полиции в норвежской области Финнмарк Эллен Катрин Хетта поддерживает идею  возведения забора на границе с РФ. "Я думаю, что это будет сдерживающим фактором для людей, которые хотят нелегально попасть в Норвегию или нелегально проехать из Норвегии в Россию", - приводит медиакомпания ее слова.

Однако в целом случаи нелегального пересечения норвежской границы со стороны РФ фиксируют редко, отмечается в публикации. NRK приводит мнение Арильда Моэ - старшего научного сотрудника Института имени Фритьофа Нансена, указавшего на различия между российско-финской и российско-норвежской границей: "Норвежско-российская граница - это конец территории, которая сильно милитаризирована с российской стороны. Здесь ведется активная военная деятельность, и эта зона должна считаться очень чувствительной в России".

"Моэ изучил кризис с беженцами в Сторскоге и пришел к выводу, что российские власти не контролировали поток беженцев в Норвегию в 2015 году", - указывают журналисты.

Норвежские олени в России

Между тем российское информагентство "СеверПост" 26 сентября выразило мнение, что возможное возведение забора на границе Норвегии и России вряд ли помешает норвежским оленям "незаконно" питаться ягелем на территории РФ. По данным агентства, в 2023 году норвежские олени причинили таким образом заповеднику "Пасвик" ущерб, оцененный российской стороной в 420 млн рублей.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Контроль на границе Польши и Германии

Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

Как нелегальные мигранты из Ирака и Сирии попадают в Минск, что происходит на границе Польши и Беларуси, и как нелегалы добираются до Германии - смотрите в нашей фотогалерее.
Общество9 ноября 2021 г.11 фото
external

Защитит ли Польшу забор от мигрантов: как Варшава укрепляет границу с Беларусью | Европа в фокусе

Защитит ли Польшу забор от мигрантов: как Варшава укрепляет границу с Беларусью | Европа в фокусе

Проблема роста миграции - один из главных вызовов для ЕС. Часть государств занимает особенно жесткую позицию - в их числе Польша, в том числе из-за обострения ситуации на границе с Беларусью. Варшава обвиняет Минск и Москву в том, что они сознательно направляют мигрантов к границе. Польша усиливает ее охрану, закрывая пограничные переходы и строя заборы. Однако число мигрантов все равно растет.
Политика6 августа 2024 г.26:00 мин.
Контроль на немецкой границе вблизи Ахена, 16 сентября 2024 года

Контроль на границах ФРГ. Как его проводят на западе страны

Контроль на границах ФРГ. Как его проводят на западе страны

В течение полугода на границах Германии с ее соседями будут проводиться проверки в целях борьбы с нелегальной миграцией. На западе ФРГ рады этому далеко не все. Репортаж DW из Ахена.
Миграция17 сентября 2024 г.
Показать еще