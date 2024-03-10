Ночная атака РФ: Украина уничтожила 35 из 39 дронов Shahed

Массированная атака юга Украины продолжалась более 4 часов, прилеты дронов зафиксированы в Николаевской и Одесской областях. В РФ заявили об атаке украинских дронов в Белгородской и Курской областях.

Вооруженные силы РФ вновь атаковали цели в Украине с использованием ударных дронов типа Shahed-131/136. Украинские войска сбили 35 из 39 дронов-камикадзе, запущенных по юго-западу страны в ночь на воскресенье, 10 марта, сообщил командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

По его словам, "Шахеды" сбиты в пределах Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Черкасской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской и Житомирской областей. Беспилотники выпущены с крымского мыса Чауда и из российского Приморско-Ахтарска, добавил он.

Как отмечают Силы обороны юга Украины, дроны были запущены в сторону южных регионов страны "традиционными маршрутами со сложными маневрами". Массированная атака дронов отражалась ПВО более четырех с половиной часов в интенсивном режиме, указывается в заявлении. "Враг в очередной раз коварно направлял ударные беспилотники через жилые кварталы и промышленные районы населенных пунктов, что усложняло работу силам ПВО", - заявили далее в ВСУ.

Взрывы в Николаевской и Одесской областях

Часть ударов пришлась на Николаевскую область. По словам главы Снегиревской ГВА Ивана Кухты, взрывы "произошли вне населенных пунктов", однако в одном из сельских округов региона возникли проблемы с подачей электричества из-за повреждений ЛЭП. При этом информации о пострадавших нет.

В Одесской области один из дронов попал в промышленный объект в Одесском районе, повреждено здание. "Возникший пожар спасатели оперативно ликвидировали. Люди не пострадали", - заявили Силы обороны юга Украины.

Атака дронов в России

Между тем атака дронов была зафиксирована и на территории РФ. Российское Минобороны сообщило, что ночью были сбиты беспилотники над территорией Белгородской области. "Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - указало ведомство. Позже в Минобороны добавили, что около 6:40 мск были сбиты еще два БПЛА в том же регионе.

Между тем губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об ударе беспилотника по нефтебазе. "В Курске работает ПВО. Украинский беспилотник упал и загорелся на территории нефтебазы. На месте происшествия работают пожарные команды и оперативные службы", - написал он в Telegram . Кроме того,

он заявил о гибели одного человека в результате обстрела село Кульбаки Глушковского района. "В результате прямого попадания снаряда загорелся жилой дом, погибла местная жительница. Её супруг получил обширные ожоги, ему сейчас оказывается квалифицированная медицинская помощь", - указал он.

Позже Старовойт сообщил об обстреле села Гордеевка Кореневского района. "Никто из жителей не пострадал. Насчитано 6 прилетов. В одном из домовладений повреждена крыша, выбиты окна, осколками посечены забор и личный автомобиль", - заявил он.

Предыдущей ночью над Белгородской, Курской, Ростовской и Волгоградской областями было сбито 47 украинских ударных дронов.

Россия в последние дни усилила атаки дронами и ракетные удары в отношении Украины.

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