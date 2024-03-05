Украина подверглась массированной атаке дронов

В ночь на 6 марта ВСУ зафиксировали запуск Россией по Украине нескольких групп ударных беспилотников. Воздушная тревога объявлена более чем в 10 областях страны. Сообщается о двух взрывах в Одессе.

В ночь на 6 марта Воздушные силы ВСУ зафиксировали массированный запуск Россией по Украине ударных беспилотников. "БПЛА в Полтавской области - в направлении Миргорода. Две группы "шахедов" на Харьковскую область - северо-западным курсом. "Шахеды" на Херсонскую область - в направлении Николаевской. Группа "шахедов" в Одесской области - курсом на Винницкую. Несколько новых групп БПЛА из Черного моря приближаются к Одессе", - говорится в посте в Telegram-канале ВС ВСУ, опубликованном около полуночи по московскому времени.

Воздушная тревога объявлялась в 15 регионах Украины. Корреспонденты телеканала "Суспiльне" в Одессе сообщили, что в городе прозвучали два взрыва. По данным местного онлайн-издания "Думская", часть центра города и района Молдаванка были обесточены в результате атаки дронов. Официально о взрывах и последствиях обстрела не сообщалось.

Предыдущий удар по Одессе унес жизни 12 человек

В ночь на 2 марта Россия нанесла по Одессе удар восемью беспилотниками Shahed. Семь из них сбила ПВО, один попал в многоэтажный дом. В результате погибло 12 человек, в том числе пятеро детей. Воскресенье, 3 марта, было объявлено в городе днем траура.

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