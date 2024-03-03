В Одессе растет число погибших в результате ночной атаки РФ

Среди 12 погибших в Одессе - пятеро детей, заявили в ГСЧС Украины. Часть 9-этажного жилого дома рухнула после атаки запущенных РФ дронов Shahed. Спасательные работы продолжались более суток.

Количество погибших в результате российской атаки на Одессу в ночь на 2 марта выросло до 12 человек. Такие данные Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) привела вечером воскресенья, 3 марта. Поисково-спасательные работы на завалах девятиэтажного дома в спальном районе города завершены, указало ведомство.

Пятеро из погибших дети, самому младшему - четыре месяца, отметили в ГСЧС . Третье марта объявлено в Одесской области днем траура. При этом в течение дня на связь вышли несколько человек, внесенные в перечень тех, кто мог оказаться на месте удара, добавили в ведомстве.

Атака Shahed на Одесскую область

Утром 2 марта Силы обороны юга Украины сообщили, что Россия атаковала Одесскую область с помощью восьми беспилотных летательных аппаратов типа Shahed-131/136, запущенных из акватории Черного моря. Семь из этих дронов удалось сбить силами противовоздушной обороны, подчеркнули военные.

В результате атаки российских беспилотников часть подъезда одесской многоэтажки на 18 квартир была разрушена. Несколько человек были госпитализированы. К поисково-спасательной операции были привлечены более 200 человек, заявили в городском совете. По его данным, при ударе были повреждены теплосети, поэтому без отопления остались 11 домов, школа и детский сад.

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