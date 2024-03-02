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Атака дронов на Одессу и Харьков: есть погибшие и раненые

Жан Рофе
2 марта 2024 г.

В результате удара беспилотников по жилому сектору в Одессе один человек погиб и семь пострадали, сообщил глава Одесской ОВА. Еще один человек, по данным полиции, погиб в Харьковской области.

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Разрушения в Одессе после атаки беспилотников, январь 2024 года
Разрушения в Одессе после атаки беспилотников, январь 2024 годаФото: Nina Liashonok/REUTERS

Российские войска в ночь на субботу, 2 марта, нанесли удары беспилотниками по Одесской и Харьковской областям Украины. В Одессе в результате атаки погиб один человек, сообщил в Telegram-канале глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер. Еще семь человек, в том числе ребенок и беременная женщина, ранены. Поисково-спасательная операция продолжается.

По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, из-за атаки дронов повреждены жилые многоэтажные дома, часть одного из домов обрушилась. Кроме того, пострадали инженерные сети и котельная, близлежащие дома отключены от отопления. "Густонаселенный район. Здесь просто ужас. На месте работают спасатели, муниципальные и аварийные службы. Ведутся разборы завалов", - написал Труханов в Telegram-канале.

В Харькове в результате атаки дронов-камикадзе зафиксирован "прилет" в одном из районов города, сообщил в Telegram-канале мэр города Игорь Терехов. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что два автомобиля "сгорели дотла", также были повреждены гаражи, в нескольких многоэтажках выбиты окна. "Ликвидация последствий продолжается", - написал Синегубов.

В поселке Великий Бурлук Харьковской области из-за попадания ударного беспилотника типа Shahed в частный жилой дом погиб 76-летний мужчина, сообщило областное управление полиции. Дом полностью разрушен.

Россия не комментировала очередную атаку дронов на Украину.

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