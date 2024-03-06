Россия ночью выпустила по Украине 5 ракет и 42 дрона

В Сумах в результате атаки беспилотников пострадали семь человек, в том числе 10-летний мальчик. Украинские силы ПВО, по данным ВСУ, сбили 38 из 42 выпущенных Россией ночью дронов.

Российские войска в ночь на среду, 6 марта, атаковали Украину пятью зенитными управляемыми ракетами С-300 с оккупированной части Донецкой области и 42 ударными беспилотниками типа Shahed, 38 из которых были сбиты сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

По данным Воздушных сил, пуски дронов осуществлялись с четырех направлений - мыса Чауда и района Балаклавы в аннексированном Крыму, Курской области и Приморско-Ахтарска.

В результате атаки беспилотников по Сумам пострадали семь человек, в том числе 10-летний мальчик, сообщили в офисе генерального прокурора Украины. Повреждены 11 многоквартирных домов и здание дошкольного учебного заведения. По данным СМИ, на первом этаже одного из поврежденных при падении беспилотника жилых домов расположена детская поликлиника.

Под Одессой обломками сбитых дронов, по словам главы областной администрации Олега Кипера, повреждены рекреационный объект, газопровод и жилые дома в частном секторе. По данным властей, обошлось без жертв и пострадавших.

В Хмельницкой области силами ПВО ликвидированы шесть дронов Shahed, при атаке БПЛА пострадал объект инфраструктуры, обесточены несколько общин, сообщила областная военная администрация.

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