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Беспилотники атаковали несколько городов России

Алексей Волошинов
9 марта 2024 г.

Под удар дронов попали Ростовская и Курская области России. Сообщается, что атаки удалось отразить с помощью ПВО.

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Последствия атаки дронов в Курске, август 2023
Последствия атаки дронов в Курске, август 2023Фото: Kursk Region Government/ITAR-TASS/IMAGO

Силы ПВО отразили атаки беспилотников на Курскую и Ростовскую области России. Об этом в ночь на субботу, 9 марта, в своих Telegram-каналах написали губернаторы Роман Старовойт и Василий Голубев. В частности, по их данным, под удар попал Таганрог.

Около 2.30 ночи по московскому времени губернатор Курской области Роман Старовойт написал, что в регионе объявлена угроза ракетной опасности. Примерно через 20 минут появилось сообщение о сбитии украинского БПЛА силами ПВО.

По информации местных властей, обломки беспилотного аппарата упали на крышу поликлиники. Из-за угрозы взрыва были эвакуированы пациенты отделения реанимации.

Об отражении "массовой атаки" дронов над Таганрогом также написал губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, в ее результате получил ранение один сотрудник местного МЧС. Позже глава региона сообщил об отражении еще одного удара по территории области.

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