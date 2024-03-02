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СМИ: В Петербурге дрон прилетел в жилой дом

Александра Иванова
2 марта 2024 г.

Русскоязычные СМИ распространили в Telegram видео, на котором, как утверждается, изображены последствия прилета дрона в пятиэтажку на Пискаревском проспекте.

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Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе
Беспилотник в небе (иллюстративное фото из архива)Фото: Wolfgang Schwan/AA/picture alliance

О прилете дрона в жилой дом в Санкт-Петербурге по адресу Пискаревский проспект, 161 сообщают утром в субботу, 2 марта, независимо друг от друга онлайн-издания "Фонтанка" и "Бумага" со ссылкой на местных жителей. Очевидцы якобы слышали характерный звук летящего БПЛА. Официального подтверждения информации об ударе беспилотника на момент публикации нет.

В Telegram-канале губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова сообщается о происшествии в Красногвардейском районе без указания причины случившегося. "Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы. Возглавил оперативный штаб," - написал Беглов.

В районе происшествия находится нефтебаза "Ручьи"

"Фонтанка" опубликовала видео, на котором, по данным этого издания, изображены последствия прилета: по двору пятиэтажного дома разбросаны обломки. Видно, что дом также поврежден. "Читатели начали сообщать о звуке, похожем на взрыв, чуть позже семи утра. Грохот и зарево были на севере города. По предварительной информации, в жилую пятиэтажку прилетел беспилотник, обошлось без пострадавших", - говорится в публикации.

Между тем Telegram-канал "Острожно, новости" пишет, что, в доме на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге произошел взрыв. "По предварительной информации, перед этим в небе был замечен БПЛА", - указано в посте.

Telegram-каналы Shot и Mash не исключают, что возможной целью дрона была нефтебаза "Ручьи", которая находится в километре от места происшествия.

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Сообщение онлайн-издания "Фонтанка" о прилете дрона в жилой дом в Санкт-Петербурге

Показываем последствия прилета в дом на Пискаревском
www.fontanka.ru

Сообщение Telegram-канала "Осторожно, новости" о взрыве в жилом доме в Санкт-Петербурге

Telegram-канал "Осторожно, новости"
t.me

Нефтебаза "ручьи" на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге на карте Google

maps.app.goo.gl
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