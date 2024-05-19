Нигер, Мали и Буркина-Фасо создадут конфедерацию

Власти Нигера, Мали и Буркина-Фасо согласовали окончательный вариант плана по формированию конфедерации Альянса государств Сахеля. Проект был утвержден главами МИД трех стран в столице Нигера Ниамее, сообщает в субботу, 18 мая, агентство AFP.

Министр иностранных дел Нигера Бакари Яу Сангаре по итогам встречи заявил, что окончательный текст примут на саммите глав военных правительств трех государств. Дату его проведения Сангаре не уточнил. Подробности о содержании соглашения журналистам также не сообщили.

Нигер, Мали и Буркина-Фасо сближаются с РФ

В январе 2023 года Нигер, наряду с Мали и Буркина-Фасо, вышел из состава регионального альянса ЭКОВАС - Экономического сообщества западноафриканских государств, главной целью которого являлось обеспечение региональной безопасности в Западной Африке посредством борьбы с джихадистскими группировками.

После этого власти трех стран Сахеля официально заявили, что прекращают военное сотрудничество с США и Францией, а также издали указ, согласно которому их военные расходы больше не подлежат надзору. В ответ ЭКОВАС ввел санкции против Мали и Нигера за военные перевороты, в результате которых в этих странах были свергнуты демократически избранные правительства.

В сентябре 2023 года лидеры Мали, Буркина-Фасо и Нигера подписали хартию об учреждении Альянса государств Сахеля. Согласно которой, посягательство на суверенитет или территориальную целостность одной или нескольких стран-участниц будет расцениваться как агрессия против всего блока и потребует военного вмешательства.

Эксперты убеждены, что разрыв отношений ключевых государств Сахеля с США и Францией, а также отмена контроля над военными расходами, были предварительным условием для соглашения о сотрудничестве в военной сфере с Россией.