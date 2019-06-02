Неожиданные достопримечательности немецких парков (фотогалерея)

Дворцово-парковые диковины и причуды

Вот и железный мостик Мариенбрюкке, названный в честь матери Людвига II - Марии Фридерики Прусской. Он был построен за несколько лет до начала возведения Нойшванштайна. Этот замок сейчас является одной из самых известных достопримечательностей всей Германии, но огромные траты на него в свое время стали одной из главных причин отстранения Людвига II от власти его баварским правительством.