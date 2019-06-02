Неожиданные достопримечательности немецких парков (фотогалерея)

В Германии в парках разных резиденций прошлых веков можно найти много всего необычного: от искусственного вулкана - до грота Венеры, мечети и синагоги.
Ландграфы и курфюрсты Гессен-Кассельские занимались созданием этого парка на протяжении всего XVIII века.
Одна из достопримечательностей этого горного парка в Касселе - искусственный гейзер, извергающий 52-метровый столб воды.
Искусственный вулкан, первый немецкий дворец в стиле классицизма, первые в Германии памятники неоготики, первый чугунный мост. Все они находятся в одном месте…
Самый большой в Европе искусственный "Везувий" находится в Вёрлицком парке около немецкого города Дессау. Пиротехнику заменят световым шоу.
Одна из диковин паркового королевства Дессау-Вёрлиц - искусственный действующий вулкан, который напоминал здешнему немецкому князю об итальянском Везувии.
Этот саксонский замок хорошо известен многим поколениям телезрителей, благодаря киносказке "Три орешка для Золушки".
В замке Морицбург в Саксонии каждый год проводится выставка, посвященная знаменитой киносказке. В нынешнем сезоне ознакомиться с экспозицией можно до 3 марта 2019 года.
Эта небольшая уединенная резиденция в стиле неорококо была построена для баварского короля Людвига II в начале 1870-х годов.
Роскошный диван в восточном стиле обтянут шелком и украшен тремя павлинами.
25 августа исполнилось 175 лет со дня рождения Людвига II - того самого, который построил знаменитый замок Нойшванштайн. Об истории замка и судьбе "сказочного короля" - в наших репортажах.
Этот замок, строительство которого началось ровно 150 лет назад, является экстремальным проявлением эклектики эпохи историзма. Он притягивает и отталкивает одновременно.