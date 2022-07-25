Необычные достопримечательности немецких парков

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В Германии в разных парках прошлых веков можно увидеть много всего неожиданного: искусственный вулкан, пирамиды, мечеть, синагогу и целый маяк вдали от моря. | 30 фотографий
Правители времен просвещенного абсолютизма, монархи и князья других исторических эпох, а также просто крупные землевладельцы оставили после себя в Германии много разных архитектурных достопримечательностей. Некоторые из них не вписываются в рамки привычных представлений о дворцовой архитектуре и садово-парковом искусстве, вызывают удивление и восхищение. Среди них - этот живописный 35-метровый мост Ракотцбрюкке (Rakotzbrücke), прозванный Чертовым или Дьявольским.
Мост Ракотцбрюкке был возведен из базальта примерно полтора столетия назад в Парке азалий и рододендронов Кромлау в регионе Верхняя Лужица на границе с Польшей. В немецком названии озера Ракотцзее используется слово из верхнелужицкого языка - "Rakotz" (раковое). Длина "Ракового озера" составляет примерно триста метров, ширина - от тридцати до пятидесяти метров. Мост находится посредине. Недалеко от него расположен каменный "Орган" из базальтовых столбов.
Знакомство с разными диковинами и причудами продолжим в Горном парке Вильгельмсхёэ в Касселе - объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО, где тоже есть свой Чертов мост, но он здесь - не главный.
Каскад фонтанов и водопадов является уникальным произведением садово-паркового искусства, техническая основа которого состоит из хитроумной системы резервуаров, прудов и каналов - без применения каких-либо насосов
Ландграфы и курфюрсты Гессен-Кассельские занимались созданием этой достопримечательности на протяжении всего XVIII века. В результате здесь появились каскады фонтанов, английский ландшафтный парк и дворец в стиле классицизма. На самой высокой точке парка Вильгельмсхёэ установлен монумент Геракла, созданный по примеру античных скульптур и ставший главным символом Касселя.
Из Гессена отправимся в Саксонию-Анхальт - в Садово-парковое королевство Дессау-Вёрлиц, также включенное в список Всемирного наследия. Князь, правивший в этих местах несколько столетий назад, был очень большим любителем Италии и даже распорядился создать около своей резиденции действующую модель Везувия.
К сожалению, традиционные пиротехнические представления здесь больше проводиться не будут. Решение приняли в 2020 году, так как они ставили под угрозу сохранность этого уникального исторического объекта: в конструкции после извержений появлялись трещины. Пиротехнику заменили световым шоу, без вибраций и эмиссий в атмосферу.
В резиденциях немецких королей и князей, кончено же, имелись домовые католические или протестантские храмы - прямо во дворцах или где-то рядом. Однако в Вёрлицком парке также есть синагога, построенная в виде древнеримского храма. Она была возведена по воле князя Леопольда III Фридриха Франца (1740-1817) для демонстрации религиозной толерантности.
Эти снимки сделаны в баден-вюртембергском Шветцингене, где в парке бывшей резиденции правителей Курпфальца находится мечеть, возведенная в конце XVIII века при курфюрсте Карле Теодоре (1724-1799). Она не предназначалась для религиозных обрядов и задумывалась исключительно в качестве символа открытости миру и веротерпимости. Это лишь маленький уголок парка - обширного и очень разнообразного.
Древний Египет, конечно же, тоже интересовал немецкую знать прошлых веков. В парке, созданном в бранденбургском Бранице Германом фон Пюклер-Мускау (1785-1871), есть две пирамиды. Внутри одной из них, расположенной посреди озера, он захоронен.
Граф вошел в историю как создатель еще одного парка - объекта Всемирного наследия, который находится в Бад-Мускау и является самым крупным английским парком в Центральной Европе.
Остаемся около воды, но переместимся в Саксонию. Выхода к морю она не имеет, но это не причина не построить здесь маяк. Этот маяк находится на Большом пруду в парке замка Морицбург. Был возведен для имитации морских боев после того, как гостивший здесь граф Алексей Орлов впечатлил курфюрста Фридриха Августа I (1750-1827) рассказами о Чесменском сражении.
Павлиний трон был изготовлен по заказу баварского короля Людвига II в 1877 году для Мавританского киоска в парке замка Линдерхоф. Роскошный диван в восточном стиле обтянут шелком и украшен тремя павлинами
Замок Линдерхоф - единственная из резиденций, заложенных баварским монархом Людвигом II (1845-1886), которую успели полностью построить еще при его жизни. Находится примерно в 30 километрах от Гармиш-Партенкирхена. В парке замка есть так называемый "Грот Венеры", где этот "сказочный король" любил кататься на лодке и погружаться в свои мечты и фантазии.
Италия, Египет, Турция… Далее - Китай. Китайские чайные домики и разные комнаты с драгоценным фарфором и шелковыми обоями особенно полюбились немецким правителям в эпоху рококо, когда одним из популярных стилистических приемов стало использование мотивов средневекового китайского искусства - шинуазри. Этот Китайский чайный домик построили в Потсдаме в парке Сан-Суси для Фридриха Великого.
Чтобы достойно осмотреть достопримечательности Потсдама, нужно не менее недели. Но мы остановим внимание лишь на двух примерах. Первый из них - искусственные "античные" развалины 1748 года, которыми прусский король Фридрих Великий мог любоваться во время прогулок около своего любимого дворца Сан-Суси.
Прусские монархи вообще любили античность. Римские купальни были возведены в парке Сан-Суси по распоряжению Фридриха Вильгельма IV (1795-1861), когда он был еще кронпринцем. Проект подготовил знаменитый архитектор Карл Фридрих Шинкель на основе эскизов наследника престола, очень любившего Италию и обладавшего большим художественным талантом.
Павлины сами по себе особой достопримечательностью, конечно, не являются, чего не скажешь о целом Павлиньем острове, расположенном на озере Ванзе между Потсдамом и Берлином. История замка на этом острове тесно связана с именем графини Вильгельмины Лихтенау - любовницы короля Фридриха Вильгельма II (1744-1797).
Ландграфы и курфюрсты Гессен-Кассельские занимались созданием этого парка на протяжении всего XVIII века.
Одна из достопримечательностей этого горного парка в Касселе - искусственный гейзер, извергающий 52-метровый столб воды.
Искусственный вулкан, первый немецкий дворец в стиле классицизма, первые в Германии памятники неоготики, первый чугунный мост. Все они находятся в одном месте…
Самый большой в Европе искусственный "Везувий" находится в Вёрлицком парке около немецкого города Дессау. Пиротехнику заменят световым шоу.
Одна из диковин паркового королевства Дессау-Вёрлиц - искусственный действующий вулкан, который напоминал здешнему немецкому князю об итальянском Везувии.
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Роскошный диван в восточном стиле обтянут шелком и украшен тремя павлинами.
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Сан-Суси, Китайский домик, Новый дворец, Мраморный дворец, Цецилиенхоф, Александровка, Бельведер, Бабельсберг, Глинике, Закровский парк, Павлиний остров.
Путеводитель DW по памятникам Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО в Германии.
Сан-Суси - любимая резиденция прусского короля Фридриха Великого, памятник фридерицианского рококо и главная достопримечательность Потсдама.