Необычные достопримечательности немецких парков

Правители времен просвещенного абсолютизма, монархи и князья других исторических эпох, а также просто крупные землевладельцы оставили после себя в Германии много разных архитектурных достопримечательностей. Некоторые из них не вписываются в рамки привычных представлений о дворцовой архитектуре и садово-парковом искусстве, вызывают удивление и восхищение. Среди них - этот живописный 35-метровый мост Ракотцбрюкке (Rakotzbrücke), прозванный Чертовым или Дьявольским.

Ракотцбрюкке

Мост Ракотцбрюкке весной во время цветения рододендронов

"Базальтовый орган" в парке Кромлау

Мост Ракотцбрюкке был возведен из базальта примерно полтора столетия назад в Парке азалий и рододендронов Кромлау в регионе Верхняя Лужица на границе с Польшей. В немецком названии озера Ракотцзее используется слово из верхнелужицкого языка - "Rakotz" (раковое). Длина "Ракового озера" составляет примерно триста метров, ширина - от тридцати до пятидесяти метров. Мост находится посредине. Недалеко от него расположен каменный "Орган" из базальтовых столбов.

Знакомство с разными диковинами и причудами продолжим в Горном парке Вильгельмсхёэ в Касселе - объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО, где тоже есть свой Чертов мост, но он здесь - не главный.

Парк Вильгельмсхёэ в Касселе

Каскад искусственных водопадов в Касселе

Чертов мост в парке Вильгельмсхёэ

Каскад фонтанов и водопадов является уникальным произведением садово-паркового искусства, техническая основа которого состоит из хитроумной системы резервуаров, прудов и каналов - без применения каких-либо насосов

Ландграфы и курфюрсты Гессен-Кассельские занимались созданием этой достопримечательности на протяжении всего XVIII века. В результате здесь появились каскады фонтанов, английский ландшафтный парк и дворец в стиле классицизма. На самой высокой точке парка Вильгельмсхёэ установлен монумент Геракла, созданный по примеру античных скульптур и ставший главным символом Касселя.

Садово-парковое королевство Дессау-Вёрлиц

Извержение "Вёрлицкого Везувия" в 2010 году

"Вёрлицкий Везувий" находится на искусственном каменном острове Штайн

Синагога в Вёрлицком парке

Из Гессена отправимся в Саксонию-Анхальт - в Садово-парковое королевство Дессау-Вёрлиц, также включенное в список Всемирного наследия. Князь, правивший в этих местах несколько столетий назад, был очень большим любителем Италии и даже распорядился создать около своей резиденции действующую модель Везувия.

К сожалению, традиционные пиротехнические представления здесь больше проводиться не будут. Решение приняли в 2020 году, так как они ставили под угрозу сохранность этого уникального исторического объекта: в конструкции после извержений появлялись трещины. Пиротехнику заменили световым шоу, без вибраций и эмиссий в атмосферу.

В резиденциях немецких королей и князей, кончено же, имелись домовые католические или протестантские храмы - прямо во дворцах или где-то рядом. Однако в Вёрлицком парке также есть синагога, построенная в виде древнеримского храма. Она была возведена по воле князя Леопольда III Фридриха Франца (1740-1817) для демонстрации религиозной толерантности.

Шветцингенский дворец

Дворец и центральная часть парка в Шветцингене

Красная мечеть в Шветцингене

Красная мечеть и Турецкий сад во дворцовом парке Шветцингена

Эти снимки сделаны в баден-вюртембергском Шветцингене, где в парке бывшей резиденции правителей Курпфальца находится мечеть, возведенная в конце XVIII века при курфюрсте Карле Теодоре (1724-1799). Она не предназначалась для религиозных обрядов и задумывалась исключительно в качестве символа открытости миру и веротерпимости. Это лишь маленький уголок парка - обширного и очень разнообразного.

Браницкий парк

Зеленые пирамиды в Браницком парке

Краски осени. Вид сверху на пирамиду посреди озера

Озерная пирамида с берега пруда

Древний Египет, конечно же, тоже интересовал немецкую знать прошлых веков. В парке, созданном в бранденбургском Бранице Германом фон Пюклер-Мускау (1785-1871), есть две пирамиды. Внутри одной из них, расположенной посреди озера, он захоронен.

Граф вошел в историю как создатель еще одного парка - объекта Всемирного наследия, который находится в Бад-Мускау и является самым крупным английским парком в Центральной Европе.

Морицбург

Морицбург - тот самый замок из "Трех орешков для Золушки"

Маяк в парке замка Морицбург

Утренний туман на озерах в Морицбурге

Остаемся около воды, но переместимся в Саксонию. Выхода к морю она не имеет, но это не причина не построить здесь маяк. Этот маяк находится на Большом пруду в парке замка Морицбург. Был возведен для имитации морских боев после того, как гостивший здесь граф Алексей Орлов впечатлил курфюрста Фридриха Августа I (1750-1827) рассказами о Чесменском сражении.

Линдерхоф

Замок Линдерхоф

Павлиний трон был изготовлен по заказу баварского короля Людвига II в 1877 году для Мавританского киоска в парке замка Линдерхоф. Роскошный диван в восточном стиле обтянут шелком и украшен тремя павлинами

Замок Линдерхоф - единственная из резиденций, заложенных баварским монархом Людвигом II (1845-1886), которую успели полностью построить еще при его жизни. Находится примерно в 30 километрах от Гармиш-Партенкирхена. В парке замка есть так называемый "Грот Венеры", где этот "сказочный король" любил кататься на лодке и погружаться в свои мечты и фантазии.

Сан-Суси

Китайский чайный домик в парке Сан-Суси

"Античные" развалины около замка Сан-Суси

Садовая вилла и Римские купальни в парке Сан-Суси

Италия, Египет, Турция… Далее - Китай. Китайские чайные домики и разные комнаты с драгоценным фарфором и шелковыми обоями особенно полюбились немецким правителям в эпоху рококо, когда одним из популярных стилистических приемов стало использование мотивов средневекового китайского искусства - шинуазри. Этот Китайский чайный домик построили в Потсдаме в парке Сан-Суси для Фридриха Великого.

Чтобы достойно осмотреть достопримечательности Потсдама, нужно не менее недели. Но мы остановим внимание лишь на двух примерах. Первый из них - искусственные "античные" развалины 1748 года, которыми прусский король Фридрих Великий мог любоваться во время прогулок около своего любимого дворца Сан-Суси.

Прусские монархи вообще любили античность. Римские купальни были возведены в парке Сан-Суси по распоряжению Фридриха Вильгельма IV (1795-1861), когда он был еще кронпринцем. Проект подготовил знаменитый архитектор Карл Фридрих Шинкель на основе эскизов наследника престола, очень любившего Италию и обладавшего большим художественным талантом.

Павлиний остров

Павлиний остров на озере Ванзе

Павлин демонстрирует себя во всей своей красе в Розовом саду на Павлиньем острове

На острове обитает от 35 до 100 павлинов. Данные в разных источниках сильно расходятся

Павлины сами по себе особой достопримечательностью, конечно, не являются, чего не скажешь о целом Павлиньем острове, расположенном на озере Ванзе между Потсдамом и Берлином. История замка на этом острове тесно связана с именем графини Вильгельмины Лихтенау - любовницы короля Фридриха Вильгельма II (1744-1797).