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Немецким музеям срочно нужны специалисты

Марина Борисова
8 марта 2024 г.

Музеи в Германии столкнулись с дефицитом кадров. Всего в стране - более 7000 музеев. Спрос на квалифицированные кадры в два раза превышает предложение.

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В этом году Гессенпарк отмечает свое 50-летие
Историк искусства Ирис фон Штефаниц в аутентичном костюме демонстрирует жизнь домохозяйки начала XX века. Она проводит кулинарные курсы с использованием исторических блюд - в том числе для школьных классов. В этом году музею по открытым небом Гессенпарк исполняется 50 летФото: Frank Rumpenhorst/dpa/picture alliance

Музеям в Германии не хватает специалистов. "Ежегодно нам требуется около 600 подготовленных специалистов, но университеты обеспечивают приток только 300 человек", - заявил в пятницу, 8 марта, председатель Объединения музеев в Нижней Саксонии и Бремене Рольф Визе (Rolf Wiese) в интервью информационному агентству epd. То есть спрос в два раза превышает предложение. 

В прошлом музеи не испытывали дефицита кандидатов на вакансии. Однако за последние семь лет ситуация изменилась к худшему: музеям все сложнее найти реставраторов и рабочих. По словам председателя Объединения музеев в Нижней Саксонии и Бремене, сейчас бизнес "расхватывает" специалистов еще во время их обучения в университете.

Поэтому чрезвычайно важно заинтересовать молодых людей работой в музеях еще на этапе учебы. В этих целях, например, с летнего семестра 2024/2025 в Геттингенском университете появится возможность наряду со специализацией, например, "история искусства", "археология", изучать дополнительно специализацию "музейный менеджмент". Программа обучения охватывает такие дисциплины, как маркетинг, экономика производства, организация труда. Рольф Визе обещает, что с таким дипломом специалисты будут нарасхват: они в считанные минуты смогут устроиться на привлекательную работу и быстро продвинуться на руководящие позиции.

В Германии, кроме музеев истории, изобразительных искусств, археологии, большой популярностью пользуются музеи под открытым небом (на заглавной фотографии - историк искусства Ирис фон Штефаниц (Iris von Stephanitz) в аутентичном костюме 1928 года демонстрирует жизнь и деятельность домохозяйки вековой давности). Всего по стране насчитывается более семи тысяч музеев.

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