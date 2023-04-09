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Фото: Evgeniy Maloletka/AP/picture alliance
КонфликтыУкраина

Кардинал: Война в Украине низшая точка в истории цивилизации

1 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 9 апреля.

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На 410-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 9 апреля (время московское).

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В селе Снежковка Изюмского района Харьковской области мужчина подорвался на противопехотной мине, наступив на нее в собственном огороде. Как сообщили в областном отделении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в результате взрыва пострадавший был доставлен в городскую больницу с осколочными ранениями разной степени тяжести.

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Российский самолет из воздущного пространства РФ нанес ракетный удар по приграничному району Черниговской области. Как сообщило украинское Оперативное командование "Север" в Telegram, в результате взрыва ракеты разрушен инфраструктурный объект в населенном пукте Гремяч. По первой информации - жертв среди мирного населения нет.

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Архиепископ Кельна кардинал Райнер Мария Вёльки (Rainer Maria Woelki) назвал войну в Украине низшей точкой в истории цивилизации. "Эта ужасная война в Украине, которая длится уже 410 дней, является одной из самых мрачных в истории нашей так называемой современной цивилизации", - сказал Вёльки в своей проповеди в Пасхальное воскресенье в Кельнском соборе. Число людей, спасающихся от войн, конфликтов и преследований по всему миру, никогда не было таким высоким, как в настоящее время, отметил кардинал.

 

Хроника событий 9 апреля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 8 апреля 14.00 - 23.59 >>>

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