Немецкий фильм "Я твой человек" включен в шорт-лист премии "Оскар"

Немецкий фильм "Ich bin dein Mensch" ("Я твой человек"), поставленный в жанре футуристической трагикомедии режиссером Марией Шрадер (Maria Schrader), попал в число 15 кандидатов в номинанты, включенных в шорт-лист на премию "Оскар" 2022 года в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Списки претендентов в номинанты Американская академия кинематографических искусств и наук обнародовала во вторник, 21 декабря, в Лос-Анжелесе. Всего за включение в шорт-лист на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" боролись 93 картины.

В список претендентов в номинанты на премию "Оскар" от Германии также включены композитор Ханс Циммер (Hans Zimmer), создатель спецэффектов Герд Нефцер (Gerd Nefzer) и выпускник Баден-Вюртембергской киноакадемии Мурад Абу Эйшех.

Участники "оскаровской гонки"

В качестве претендента на номинацию на "Оскар" фильм "Ich bin dein Mensch" был отобран в середине сентября зарубежным представительством немецкой киноиндустрии German Films. Главная героиня картины – исследовательница, роль которой исполняет немецкая актриса Марен Эггерт (Maren Eggert). Ей предстоит протестировать человекоподобного робота (его играет британский актер Дэн Стивенс) в качестве своего партнера.

Среди предварительно отобранных номинантов в категории "Лучший фильм на иностранном языке" - такие картины, как "Große Freiheit" ("Большая свобода", Австрия), "Drive my Car" ("Сядь за руль своей машины", Япония), "The Hand of God" ("Десница Божья", Италия), "Compartment No 6" ("Купе номер 6", Финляндия), "Flee" ("Беглецы", Дания), "A Hero" ("Герой", Иран).

В последний раз "Оскар" ушел в Германию в 2007 году

В предыдущей "оскаровской гонке" не было ни одного немецкого кандидата. Фильм "Und morgen die ganze Welt" ("А завтра весь мир") режиссера Юлии фон Хайнц (Julia von Heinz) выбыл тогда в предварительном раунде. А премию "Оскар" 2020 года в категории "Лучший фильм на иностранном языке" получила датская сатирическая картина "Еще по одной" режиссера Томаса Винтерберга.

В последний раз "Оскар" ушел в Германию в 2007 году. Его лауреатом стал тогда Флориан Хенкель фон Доннерсмарк (Florian Henckel von Donnersmarck). Столь высокой награды он был удостоен за свой режиссерский дебют – фильм "Das Leben der anderen" ("Жизнь других").

У звездного композитора Ханса Циммера на этот раз двойной шанс получить "Оскар" - за композиции, написанные им для научно-фантастической кинодрамы "Dune" ("Дюна") и за саундтрек к фильму о Джеймсе Бонде "Не время умирать". В шорт-лист кандидатов в номинанты на "Оскар" за лучшую песню к фильмам включен и его британский коллега – музыкант и композитор Джонни Гринвуд с саундтреками к фильмам "The Power of the Dog" ("Власть пса") и " Spencer" ("Спенсер"). Среди других кандидатов – такие композиторы, как Александр Деспла (Франция), Джермейн Франко (США), Альберто Иглесиас (Испания).

Последний раз Циммер был включен в список номинантов на премию "Оскар" в 2018 году – за музыку к военной кинодраме "Дюнкерк" Кристофера Нолана. А лауреатом "Оскара" он стал в 1995 году за саундтрек к мультфильму "Король Лев".

Для работы над визуально ошеломляющими сценами фантастического фильма "Дюна" канадский режиссер Дени Вильнёв привлек немецкого художника по спецэффектам Герда Нефцера. После предварительного отбора фильм стал одним из десяти кандидатов на премию "Оскар" за лучшие визуальные спецэффекты. Нефцер уже завоевал "Оскар" в 2018 году за работу в качестве руководителя спецэффектов в фильме "Бегущий по лезвию 2049".

Молодой режиссер из Иордании Мурад Абу Эйшех, выпускник Баден-Вюртембергской киноакадемии, надеется получить "Оскар" в категории "Лучший игровой короткометражный фильм" за свою работу "Tala'vision" ("Тала-видение") – получасовой фильм, повествующий о жизни восьмилетней девочки Талы, переживающей войну в Сирии. В октябре Эйшех уже был удостоен студенческого "Оскара".

Номинантов на 94-ю премию "Оскар" Американская академия кинематографических искусств и наук объявит 8 февраля. Церемония награждения лауреатов состоится 27 марта в Голливуде.

