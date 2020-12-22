Лауреат "европейского Оскара": На меня повлияли "Джокер" и "Чебурашка"

Получив за музыку к фильму "Берлин. Александерплац" сначала немецкую премию "Лола", а потом и европейский "Оскар", 31-летняя композитор Даша Дауэнхауэр (Dascha Dauenhauer) окончательно приобрела статус восходящей звезды киномузыки, если не мирового, то европейского масштаба. Корреспондент DW встретился с Дашей в карантинном Берлине и, прогуливаясь вокруг закрытого на время пандемии театра Schaubühne, поговорил с ней о славе, детстве и "Чебурашке".

DW: Даша, привет! Скажи, ты ведь из музыкальной семьи? У тебя же должен быть какой-то дедушка-композитор.

Даша Дауэнхауэр: Нет, в семье никто не занимался музыкой. Мама работала бухгалтером в московской музыкальной школе, и когда мне было пять лет, меня по знакомству показали тамошнему профессору. Он сказал, что у этой девочки есть талант, и мы сразу стали брать частные музыкальные уроки. И потом уже в Германии.

- Переезд в Германию в семилетнем возрасте стал для тебя травмой?

- Думаю, сам переезд не был травмой, а вот вжиться в эту новую жизнь было нелегко. Моя школа находилась в берлинском районе Лихтенберг, где тогда, кажется, русских не очень любили. По крайней мере, одна учительница не переносила меня именно по этой причине.

- Ты была вундеркиндом?

- Так бы я себя не назвала. Я просто много работала: три часа в день за фортепиано. Сам понимаешь, строгая русская школа.

- А в детстве тебя не "перекормили" музыкой? Ты не бунтовала?

- Конечно, бунтовала, когда была подростком. В какой-то момент я поняла, что всю жизнь делала только то, что хотели от меня родители - фортепиано и бесконечные концерты. А чего я хочу сама? Два-три года я пыталась это выяснить, и потом успокоилась, поняв, что на самом деле люблю музыку.

- А как ты оказалась в киномузыке?

- Я занималась современной музыкой, сочиняла произведения в своем стиле, но все всегда мне говорили, что моя музыка слишком визуальна, люди сразу представляли себе какие-то образы. И я люблю фильмы, я - фанат кино и сериалов. Так что после отделений фортепиано и теории музыки я пошла на магистратуру в Университет кино в Бабельсберге. На самом деле до этого я была классическим композитором: мелодии, гармонии, классические инструменты. Я от этого подустала и захотела чего-то нового, где можно работать со звуками - брать инструмент, менять его на компьютере до неузнаваемости. Примерно этим я сейчас и занимаюсь.

- Ты чувствуешь сейчас кризис в киноиндустрии из-за пандемии?

- Не только в кино, кризис во всем мире. Я должна сказать, что мне просто повезло, что я вовремя собрала призы с "Александерплац". Так что лично у меня много заказов, мне просто повезло вовремя стать известной. Знаю коллег, которым сейчас приходится очень сложно.

Сцена из фильма "Берлин. Александерплац"

- То есть если б не "Александерплац", было бы тяжело?

- Абсолютно. Уверена в этом.

- Можно ли киномузыкой зарабатывать достаточно для жизни?

- Можно. Зависит от проектов. Чем они масштабнее, тем больше гонорары. Я одновременно работаю над четырьмя проектами. Один из них - международный проект Netflix.

- Netflix подключился уже после "Александерплац"?

- Да. Как это обычно бывает, один особенный успешный фильм дает тебе входной билет в большой мир.

- Ты чувствуешь свои российские корни?

- Сложно. Не чувствую себя ни русской, ни немкой. У моей мамы еврейские корни, тоже не чувствую особой связи. Я, наверное, разорвана на кусочки. Я переехала в Германию в семь лет, так что постоянно ощущаю это чувство разорванности.

- А к Берлину как ты относишься?

- Что ты имеешь в виду?

- Можешь, например, сказать "лучший город на Земле".

- Конечно. Лучший город на Земле (смеется). Хочу остаться здесь навсегда.

- Ты можешь себе позволить жить, где хочешь, ведь ты работаешь из дома.

- Я устроила себе отличную студию в подвале своего дома и всем довольна.

- Кто на тебя повлиял среди современных кинокомпозиторов?

- Хильдур Гуднадоуттир. Она сделала музыку к фильму "Джокер" и получила "Оскар". Это женщина, она примерно моих лет, ее пример очень воодушевляет.

- А русские фильмы?

- Люблю "Чебурашку". Это мое детство, я люблю все эти песни. Недавно снова пересматривала и наткнулась на сцену, где труба загрязняет реку. Представь себе, это было сделано десятилетия назад, да еще и в России. И неожиданно - современные экологические темы. Это меня сильно впечатлило.

Даша Дауэнхауэр во время интервью

- Чувствуешь ли ты груз на своих плечах? Теперь от тебя ждут очередного успеха.

- Да. Невероятный груз. Чем важнее те призы, которые ты получаешь, тем больше опасность, что в следующий раз ты разочаруешь. Потому что ожиданий от меня все больше и больше. И теперь я чувствую, что должна написать совершенно особенную музыку с совершенно особенными звуками, которые не использует больше никто. Чем выше забираешься, тем ниже потом можешь упасть.

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