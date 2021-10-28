 Когда война убивает детство: история, получившая ″Оскар″ | Учеба и работа в Германии | DW | 29.10.2021

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Учеба и карьера

Когда война убивает детство: история, получившая "Оскар"

Тала живет в разбомбленной квартире в Сирии. Телевизор - ее единственное окно в мир, но девочка лишается и этого. Фильм выпускника киноакадемии в Германии получил студенческий "Оскар".

Кадр из фильма Tala'vision

"Исламское государство" (ИГ) запретило телевизоры. Люди выбрасывают их в окна разбомбленных квартир на улицы, покрытые обломками зданий и мебели. Отец Талы тоже должен придерживаться нового распоряжения - хочет он того или нет. Его восьмилетняя дочь не может этого принять. И когда она нарушает правило без ведома отца и приносит в дом все еще функционирующий телевизор, то ставит под угрозу жизнь всей семьи.

"Tala'vision" - "Тала-видение" - так называется фильм Мурада Абу Ейшеха, молодого режиссера из Иордании, выпускника Баден-Вюртембергской киноакадемии в немецком Людвигсбурге.

Мир, который видит Тала

"Тала-видение" - игра слов. Так многие арабские дети произносят слово "телевидение", объясняет режиссер в интервью DW. В 28 минутах ему удается передать мир девочки Талы - грустный, лежащий в руинах и поэтичный одновременно. Отец забил окно в ее комнату доской. Солнце в нее больше не проникает. Через оставшуюся щель девочка наблюдает за происходящим на разбитой бомбами улице где-то в Сирии, где-то там, где правит ИГ.

Кадр из фильма Tala'vision

По телевизору Тала любит смотреть футбол. Больше всего ей нравится аргентинский игрок Лионель Месси, в одной команде с которым она гоняет мяч в своих фантазиях. Зажмуривая глаза, она пытается оживить изображение спортсмена на карточке для коллекционирования. В реальном мире Талы о футболе девочкам нельзя и помышлять. На Ближнем Востоке им полагаются только куклы, футбольные мячи - мальчикам. Тала гоняет мяч по квартире, на улицу ей с ним нельзя. "Иди отсюда, я надеюсь, что ИГ тебя казнит", - кричит, называя Талу нецензурным словом, мальчик, увидев ее у окна. 

Кадр из фильма Tala'vision

За свой фильм Мурад Абу Ейшех получил в октябре 2021 года студенческий "Оскар". Престижную награду начинающим режиссерам присуждает Американская академия кинематографических искусств и наук. "Это большая честь и поворотный момент для нашей карьеры. Теперь все зависит от нас, как мы это дальше используем", - говорит Мурад. В начале года картина была отмечена премией немецкого кинофестиваля имени Макса Офульса (Max Ophüls Preis ).

Главную героиню сыграла девочка-беженка

История, рассказанная в фильме "Tala'vision", не является подлинной. Но, как это часто бывает, сеттинг основан на реальных обстоятельствах или опыте - в данном случае в основном на двух образах, которые Мурад Абу Эйшех до сих пор не может выбросить из головы. Один из них - маленькая девочка на иорданско-сирийской границе. Совершенно одна, без родственников она следовала за другими беженцами в безопасную для них Иорданию.

Режиссер Мурад Абу Эйшех

Режиссер Мурад Абу Эйшех

Второй - газетная заметка о том, что боевики ИГ запретили жителям пользоваться телевизором. В таких кризисных регионах, как Сирия, интернет является большой роскошью, и именно телевизор становится единственным окном в мир. Так было еще в детстве Мурада в Иордании. Для фильма Мурад Абу Ейшех впервые работал с актером-ребенком. И ему было очень важно найти девочку, знакомую с реалиями в Сирии. Из нескольких сотен претенденток на главную роль он выбрал семилетнюю Эшу Баласем - беженку, говорящую по-арабски с сирийским акцентом. Поначалу девочка была очень застенчевой, но проявляла самоуверенность. Со временем режиссер осознал, насколько она травмирована своим собственным опытом войны.

Сломонное поколение и круг насилия

Состояние изоляции главной героини фильма Талы, ее детское невинное стремление к свободе и нормальности во время просмотра кинокартины становятся почти физически ощутимыми. Это происходит благодаря актерскому таланту Эши и кинематографическим приемам: оператор Филип Хенце (Philip Henze) много работает с портативной камерой, размывая и изменяя перспективу. Его операторская работа была отмечена Немецкой премией за операторскую работу и премией Михаэля Бальхауза (Michael-Ballhaus-Preis).

Большая часть сцен снята в полумраке, - Хенце обходится без искусственного света. Долгие фазы скуки или "тишины", которые никогда не бывают тихими из-за взрывающихся снарядов или пролетающих самолетов, в конце сменяются мрачным, почти угрожающим звуком. Съемки проходили в палестинском лагере для беженцев недалеко от Аммана в Иордании, рассказывает DW продюсер Филипп Раубе (Philipp Raube). Для некоторых сцен использовались визуальные эффекты, например, когда Тала выглядывает из разбомбленной ванной комнаты.

Кадр из фильма Tala'vision

Съемочной группе важно было показать, что заставляет людей покинуть свой дом, свою родину. "Травмы детям причиняет не только потеря семьи, - говорит Мурад Абу Эйшех. - Для этого хватает даже "мелочей". У сотни тысяч детей в кризисных регионах отняты детство и мечты". Эти дети сохраняют переживания на всю жизнь. В результате, вырастают "сломанные поколения" людей, которые зачастую не могут вырваться из замкнутого круга насилия.

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