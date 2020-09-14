Студенческий "Оскар" достался выпускнику немецкого вуза

Кораллы, раковины, морские звезды и пластиковый мусор, - фильм "Красота", поднимающий тему ответственности человека за сохранение мирового океана, снял студент из Людвигсбурга.
Разноцветные кораллы, раковины, морские звезды, светлячки, водоросли, диковинные рыбы, - невероятная красота подводного мира в этом фильме завораживает. Приглядевшись, замечаешь: морская флора загрязнена пластиковыми отходами. Идиллия нарушена.
Всего четыре минуты: фильм "The Beauty" ("Красота") посвящен проблеме ответственности человека за то, каким будет этот мир и, в частности, мировой океан. И четырех минут оказалось достаточно для того, чтобы завоевать престижнейшую международную награду.
Короткометражка, ставшая дипломной работой 33-летнего студента Баден-Вюртембергской академии в западногерманском Людвигсбурге, уроженца швейцарского Цюриха Паскаля Шельбли (Pascal Schelbli), удостоена студенческого "Оскара" в категории "Анимация", объявила Американская академия кинематографических искусств и наук США вечером 15 сентября в Лос-Анджелесе.
Без малого 1,5 тысячи фильмов из высших учебных заведений, причем как американских, так и тех, кто находится за пределами США, были представлены на конкурс. Победителями в семи категориях стали 18 студентов. Их работы будут отмечены на торжественной виртуальной церемонии награждения в Лос-Анджелесе 21 сентября. Обладатели студенческой кинопремии могут также номинировать свои фильмы на "взрослый" "Оскар" в 2021 году. Так что студенческий "Оскар" - это своего рода трамплин.
Студенческий "Оскар" вручается с 1972 года. Этот трофей часто достается выпускникам немецких вузов. В 2017 году, например, лауреатом престижной кинопремии тоже стал студент Баден-Вюртембергской академии - молодой режиссер Йоханнес Пройс (Johannes Preuss). Его короткометражный фильм "Galamsey" победил в категории "Документальное кино". А студентка Гамбургской медиашколы Катя Бенрат (Katja Benrath) с ее работой "Watu Wote - All of Us", одержала в том же году победу в категории "Художественное кино".
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