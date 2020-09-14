 Студенческий ″Оскар″ достался выпускнику немецкого вуза | Учеба и работа в Германии | DW | 16.09.2020

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Учеба и карьера

Студенческий "Оскар" достался выпускнику немецкого вуза

Кораллы, раковины, морские звезды и пластиковый мусор, - фильм "Красота", поднимающий тему ответственности человека за сохранение мирового океана, снял студент из Людвигсбурга.

Золотая статуэтка “Оскар”

Разноцветные кораллы, раковины, морские звезды, светлячки, водоросли, диковинные рыбы, - невероятная красота подводного мира в этом фильме завораживает. Приглядевшись, замечаешь: морская флора загрязнена пластиковыми отходами. Идиллия нарушена. 

Всего четыре минуты: фильм "The Beauty" ("Красота") посвящен проблеме ответственности человека за то, каким будет этот мир и, в частности, мировой океан. И четырех минут оказалось достаточно для того, чтобы завоевать престижнейшую международную награду. 

Короткометражка, ставшая дипломной работой 33-летнего студента Баден-Вюртембергской академии в западногерманском Людвигсбурге, уроженца швейцарского Цюриха Паскаля Шельбли (Pascal Schelbli), удостоена студенческого "Оскара" в категории "Анимация", объявила Американская академия кинематографических искусств и наук США вечером 15 сентября в Лос-Анджелесе. 

"Оскар" как трамплин в светлое кинобудущее 

Без малого 1,5 тысячи фильмов из высших учебных заведений, причем как американских, так и тех, кто находится за пределами США, были представлены на конкурс. Победителями в семи категориях стали 18 студентов. Их работы будут отмечены на торжественной виртуальной церемонии награждения в Лос-Анджелесе 21 сентября. Обладатели студенческой кинопремии могут также номинировать свои фильмы на "взрослый" "Оскар" в 2021 году. Так что студенческий "Оскар" - это своего рода трамплин. 

Студенческий "Оскар" вручается с 1972 года. Этот трофей часто достается выпускникам немецких вузов. В 2017 году, например, лауреатом престижной кинопремии тоже стал студент Баден-Вюртембергской академии - молодой режиссер Йоханнес Пройс (Johannes Preuss). Его короткометражный фильм "Galamsey" победил в категории "Документальное кино". А студентка Гамбургской медиашколы Катя Бенрат (Katja Benrath) с ее работой "Watu Wote - All of Us", одержала в том же году победу в категории "Художественное кино". 

Смотрите также: 

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  • Актер Александер Шеер

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  • Режиссер Селин Сьямма

    Лучшее кино из Европы - 2019

    Женщины не отстают

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  • Сцена из фильма Для Самы

    Лучшее кино из Европы - 2019

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    Лучшим европейским документальным фильмом стала лента британско-американского производства "Для Самы", снятая сирийской журналисткой Ваад аль-Катеаб. В течение пяти лет, с 2012-го по 2016-й годы, она снимала жизнь в сотрясенном гражданской войной сирийском городе Алеппо. При этом режиссер рассказала и о своей беременности.

  • Сцена из сериала Вавилон-Берлин

    Лучшее кино из Европы - 2019

    Первый победитель-сериал

    Впервые на сей раз был премирован сериал. В новой категории выбор победителя происходит несколько иначе, чем в других. Номинантов как таковых нет, лучший сериал выбирается напрямую. В 2019 году призером стал немецкий сериал "Вавилон-Берлин" трех режиссеров: Ахима фон Борриса, Хендрика Хандлогтена и Тома Тыквера.

  • Ладж Ли на церимонии вручения Европейской кинопремии - 2019

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    Дебют года

    Победителем в категории "Лучший дебют" стала фильм французского режиссера Ладжа Ли "Отверженные".

  • Сцена из фильма Атлантика

    Лучшее кино из Европы - 2019

    "Атлантика"

    Среди фаворитов в номинации "Лучший дебют" был и французско-сенегальский фильм "Атлантика". Режиссер Мати Диоп рассказывает в нем о жизни молодой женщины, которая живет в пригороде Дакара, столицы Сенегала, и о ее расставании с любимым. Фильм показывает нищету и социальную незащищенность, бегство от невзгод и надежду на лучшую жизнь в Европе.

  • Сцена из фильма Догмэн

    Лучшее кино из Европы - 2019

    Любимец публики

    На звание фильма, наиболее понравившегося публике, претендовало 12 кинолент. Победителя выбирают путем опроса зрителей. Среди номинантов, в частности, был фильм "Догмэн" итальянского режиссера Матео Гарроне. Он рассказывает о жизни парикмахера, который стрижет собак, и вынужденно вступает в борьбу с представителем преступного мира.

  • Кадр из фильма Холодная война

    Лучшее кино из Европы - 2019

    Любимец публики

    Победу в зрительском голосовании одержал драматический фильм Павла Павликовского "Холодная война" - о напряженных отношениях не только СССР с Западом, но и между мужчиной и женщиной. Фильм получил высокие оценки критиков.

    Автор: Йохен Кюртен, Ольга Солонарь


Контекст

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