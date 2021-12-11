"Европейского Оскара" удостоена боснийская кинодрама "Куда ты идешь, Аида?"

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Фильм режиссера Ясмины Жбанич повествует о массовой резне в Сребренице, во время которой погибли свыше 8000 мужчин и мальчиков из числа боснийских мусульман.
Боснийская военная кинодрама "Куда ты идешь, Аида?" ("Quo Vadis, Aida?") режиссера Ясмины Жбанич, рассказывающая о массовой резне в Сребренице, удостоена премии Европейской киноакадемии за лучшую режиссуру и лучшее исполнение главной женской роли. Лауреатов назвали вечером в субботу, 11 декабря, в Берлине.
Фильм повествует историю женщины по имени Аида, которая работает переводчицей в Сребренице - в зоне безопасности, находящейся под защитой ООН во время Боснийской войны, и борется за спасение мужа и сыновей, которым грозит гибель. В 1995 году сербские подразделения осуществили нападение на зону безопасности ООН, в результате чего погибли свыше 8000 мужчин и мальчиков из числа боснийских мусульман.
В число номинантов на Европейскую кинопремию в категории "Лучшая мужская роль первого плана" вошел немецкий актер Франц Роговски (Franz Rogowski), сыгравший в фильме "Большая свобода" ("Große Freiheit"). Однако он не выдержал конкуренции с Энтони Хопкинсом, исполнившим главную роль в кинодраме французского режиссера и драматурга Флориана Зеллера "Отец", которая рассказывает о страдающем деменцией одиноком пожилом мужчине.
На звание лучшей документальной ленты претендовала работа "Господин Бахман и его класс" ("Herr Bachmann und seine Klasse") немецкого режиссера Марии Шпет (Maria Speht). Однако ее обошел датский анимационный документальный фильм "Побег", снятый Йонасом Поэром Расмуссеном.
Почетной премии Европейской киноакадемии удостоен за свое творчество венгерский кинорежиссер Марта Месарош.
Приз за инновационное повествование получил известный своим фильмом "12 лет раба" (2013) британский кинопостановщик Стив Маккуин за сериал "Топорик".
Лучшей европейской комедией названа трагикомедия "Ниндзя-ребенок" норвежки Ингвилд Све Фликке.
Премия Европейской киноакадемии, которую часто называют "европейским Оскаром", основана в 1988 году в Берлине по инициативе европейских кинорежиссеров для продвижения европейского кинематографа в мире. Она является одной из самых престижных наград в области кино. Отбор ее лауреатов осуществляют более 4000 человек – членов академии.
Ежегодная торжественная церемония награждения проходит поочередно в Берлине и в одном из других европейских городов. Однако в связи с пандемией коронавируса она в очередной раз была отменена. Вместо этого состоялась прямая трансляция небольшого торжества с участием нескольких гостей, состоявшегося в немецкой столице. Режиссер Ясмина Жбанич участвовала в ней виртуально – в формате видеоконференции. Боснийская кинематографистка выразила благодарность за награду и назвала свой фильм посвящением женщинам из Сребреницы.
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