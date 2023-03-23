Экстремист из ФРГ в день обыска в своем доме выступал на RT

В квартире Ральфа Нимайера прошел обыск в рамках полицейской операции против "рейхсбюргеров". Экстремист, в отношении которого в ФРГ идет расследование, в эфире RT выдал себя за представителя оппозиции, пишет SZ.

Один из сторонников "рейхсбюргеров", немецкий писатель Ральф Т. Нимайер (Ralph T. Niemeyer) во время обыска в своей квартире в рамках полицейской операции против участников этого экстремистского движения, прошедшей 22 марта в восьми федеральных землях Германии, выступал в Москве в эфире российского пропагандистского телеканала RT. Об этом сообщила, в четверг, 23 марта, газета Süddeutsche Zeitung.

Нимайер выдавал себя за представителя оппозиции и утверждал, что в Германии его преследуют якобы за попытку заключить договор об открытии газопровода "Северный поток - 2" без согласия федерального правительства. По его словам, в Москве он оказался, потому что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пригласил его для разговора о "периоде после войны" России против Украины.

Бывший муж и неудавшийся политик

Сара Вагенкнехт и Ральф Т. Нимайер были женаты 15 лет Фото: Jens Meyer/AP/picture alliance

В Германии Ральф Т. Нимайер, являющийся автором полутора десятка книг, известен широкой публике в первую очередь как бывший муж политика Левой партии Сары Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht), которая выступила одним из авторов манифеста, призывающего прекратить поставки оружия Украине, и в конце февраля организовала в Берлине акцию в поддержку этого требования.

Сам писатель трижды пытался начать политическую карьеру, выдвигая свою кандидатуру в бундестаг сначала от Социал-демократической партии Германии, потом от Левой партии, а затем от "Партии базисной демократии Германии", объединившей противников ковидных ограничений. Однако все эти попытки окончились неудачей, а Нимайер присоединился к правоэкстремистскому движению "рейхсбюргеров". Более того, после начала масштабного военного вторжения России в Украине он объявил себя "представителем правительства в изгнании" и, как пишут немецкие СМИ, пытался установить контакты с руководством РФ.

Между тем прокуратура Мюнхена и генеральный прокурор ФРГ ведут расследование в отношении Нимайера, которое еще не завершено, отмечает SZ. По сведениям СМИ, речь идет о подозрении в "изменнической фальсификации", то есть публичных заявлениях политика, которые являются ложными и могут угрожать внешней безопасности Германии или ее отношениям с иностранной державой. Уголовный кодекс предусматривает наказание по этой статье в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Обыски в Германии и Швейцарии

В восьми федеральных землях ФРГ и в Швейцарии 22 марта прошли обыски в 20 квартирах. Мероприятия имело отношение к окружению "рейхсбюргеров", объяснил министр юстиции Германии Марко Бушман (Marco Buschmann). Операция была проведена в отношении 5 обвиняемых и 14 лиц, не относящихся к подозреваемым, указал представитель прокуратуры в Карлсруэ. По сведениям мюнхенского журналиста Роберта Андреаша (Robert Andreasch) и расследовательского портала Endstation Rechts, квартира немецкого писателя была в перечне обысканных.

Мероприятие 22 марта было связано с масштабной операцией в Германии в отношении "рейхсбюргеров" 7 декабря 2022 года, уточнили в Карлсруэ. Тогда федеральная прокуратура сообщила, что "рейхсбюргеры" планировали свержение конституционных органов власти в стране.

Движение "рейхсбюргеров" в Германии

В ФРГ с 1980-х годов существует движение "рейхсбюргеров". Его сторонники считают, что Германия до сих пор оккупирована западными союзниками. Они не признают существования ФРГ как государственного образования, а также ее учреждения и законы.

"Рейхсбюргеры" отрицают легитимность Основного закона, органов исполнительной власти и немецких судов и не принимают никаких официальных уведомлений. В связи с этим они издают и выдают за деньги собственные "документы", а также отказываются платить налоги.

Смотрите также: