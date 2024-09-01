Немецкие политики комментируют выборы в Саксонии и Тюрингии

В двух федеральных землях на востоке Германии - Саксонии и Тюрингии - в воскресенье, 1 сентября, прошли выборы депутатов земельных парламентов (ландтагов). По неофициальным предварительным результатам, в Саксонии победу одержал Христианско-демократический союз (ХДС), набравший 31,8% голосов. На втором месте - правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), за которую проголосовали 30,8% избирателей. Левые популисты из основанной в январе 2024 года партии "Союз Сары Вагенкнехт - здравый смысл и справедливость" (ССВ) получают 11,9%.

В Тюрингии победу со значительным отрывом одерживает АдГ. За нее могли проголосовать 32,9% избирателей. На втором месте - ХДС с 23,7%. "Союз Сары Вагенкнехт - здравый смысл и справедливость" получает 15,6%.

Все три партии правящей коалиции – Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), Свободная демократическая партия (СвДП) и "Союз-90"/"зеленые" потерпели на выборах сокрушительное поражение.

ХДС доволен результатами в Саксонии

Комментируя итоги выборов, премьер-министр Саксонии христианский демократ Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer) заявил, что доволен их итогами. "У нас есть все основания для праздника, - заявил он. - Люди здесь, в Саксонии, продолжают доверять нам". Политик выразил надежду на формирование в этой федеральной земле стабильного правительства, указав, что ХДС готов взять на себя ответственность за это.

АдГ готова сформировать правительство в Тюрингии

В Тюрингиио своей готовности сформировать правительство заявила "Альтернатива для Германии", классифицированная земельной Службой защиты конституции как правоэкстремистская. "Мы готовы взять на себя ответственность за формирование правительства", - заявил главный кандидат партии Бьёрн Хёкке (Björn Höcke). "В Германии существует хорошая парламентская традиция, согласно которой сильнейшая сила после выборов приглашает других к переговорам. На следующей неделе мы проведем переговоры в партийных органах, проанализируем ситуацию. И тогда решим, кому мы будем предлагать эти предложения для обсуждения". Согласно опросу общественно-правовой медиакомпании ARD, 37 процентов респондентов в Тюрингии считают участие АдГ в правительстве хорошим, а 60 процентов - нет.

Сопредседатель АдГ Алис Вайдель (Alice Weidel) претендует на то, чтобы ее партия была представлена в правительствах в Тюрингии и Саксонии. "Избиратель хочет, чтобы АдГ была вовлечена во власть. За нас проголосовали по 30 процентов избирателей в обеих федеральных землях, и без нас стабильное правительство вообще невозможно".

У ССВ появилась возможность войти в правительство

Ведущий кандидат от"Союза Сары Вагенкнехт - здравый смысл и справедливость" в Тюрингии Забине Циммерман (Sabine Zimmermann) выразила удовлетворение итогами выборов. В обеих землях "мы получили двузначное число процентов, мы сохранили итоги, продемонстрированные партией на выборах в Европарламент", указала она. Циммерман вновь исключила образование коалиции с АдГ: "Мы посмотрим, что решит ХДС, захочет ли он сформировать правительство с СДПГ и "зелеными". Если да, то тогда все останется по-старому". Если же нет, то у ССВ появится возможность войти в правительство и что-то изменить, заявила политик.

"Зеленые" призывают защищать демократию

Сопредседатель партии "Союз-90"/"зеленые" Омид Нурипур (Omid Nouripour) выразил крайнее сожаление тем, что "в Тюрингии самой главной силой сейчас стала открыто правоэкстремистская партия". По его словам, многие люди испытывают страх перед этим. Настало время "поддержать этих людей и дать понять, что мы стоим вместе и будем защищать нашу демократию", - сказал Нурипур. Согласно первым предварительным подсчетам, "зеленые" не прошли в ландтаг в Тюрингии, а в Саксонии едва преодолевают пятипроцентный барьер.

СДПГ намерена сплотиться

Председатель СДПГ Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil) высказался самокритично. "Я считаю, что мы должны стать лучше", - заявил он в интервью ARD, имея в виду слабые результаты его партии, а также демократических партий в целом. Тем не менее СДПГ показала лучшие результаты, чем прогнозировалось несколько недель назад, добавил Клингбайль. Однако, это не тот результат, которому можно радоваться, признал он. "Мы должны заботиться о повседневных заботах людей, мы должны вести диалог", - подчеркнул Клингбайль. Он указал, что партия не намерена делать каких-либо кадровых выводов из поражения на выборах, а намерена сплотиться за федеральным канцлером Олафом Шольцем (Olaf Scholz).

Зампред СвДП: Правящая коалиция потеряла легитимность

Заместитель председателя Свободной демократической партии (СвДП) и вице-председатель бундестага Вольфганг Кубикки (Wolfgang Kubicki) заявил: "Результаты выборов показывают: "светофорная" коалиция потеряла свою легитимность". "Если значительная часть избирателей таким образом отказывается дать ей согласие, это должно иметь последствия", - написал Кубикки в соцсети X. - У людей создается впечатление, что эта коалиция наносит ущерб стране. И она определенно наносит ущерб Свободной демократической партии".