 Немецкие лоббисты призывают более тесно сотрудничать с Россией | Новости из Германии о Германии | DW | 14.10.2020

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Германия

Немецкие лоббисты призывают более тесно сотрудничать с Россией

Председатель Восточного комитета немецкой экономики считает газопровод "Северный поток - 2" проектом, ориентированным на европейское будущее.

Председатель Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес

Председатель Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес

Восточный комитет немецкой экономики (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft) - организация, которая лоббирует интересы фирм из ФРГ, работающих в РФ и Восточной Европе, - призвал власти Германии более тесно сотрудничать с Россией, несмотря на напряженность в политических отношениях между Москвой и Берлином. "Именно в нынешние политически сложные времена мы как Восточный комитет стоим за продолжение диалога между Германией и Россией с прицелом на будущие возможности нашего сотрудничества", - цитируются слова председателя комитета Оливера Хермеса (Oliver Hermes) в пресс-релизе, распространенном в среду, 14 октября.

В частности, Хермес назвал важным газопровод "Северный поток - 2", как проект, ориентированный на европейское будущее. "Мы твердо убеждены, что только с помощью доступного российского природного газа мы сможем отказаться от использования в энергетике угля и ядерного топлива", - заявил глава лоббистской организации.

Созданный в 1952 году Восточный комитет немецкой экономики поддерживает предпринимателей из ФРГ в 29 странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, а также Южного Кавказа и Центральной Азии. Как отмечается на сайте организации, она оказывает своим членам помощь при реализации проектов, налаживании контактов и решении вопросов, связанных с выходом на рынок в том или ином регионе.

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    Автор: Андрей Гурков


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