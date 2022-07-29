Немецкая дорога сказок, или В гостях у Красных Шапочек

"В далеком царстве, в далеком государстве…" - хорошо знакомое начало многих сказок. Самыми известными собирателями сказок и легенд в Германии были братья Якоб и Вильгельм Гримм. "Красная Шапочка", "Золушка", "Белоснежка", "Рапунцель"… Всего они записали и обработали более двухсот таких историй, переведенных позже более чем на 170 языков мира.

Мир сказок, мифов и легенд

Братья Гримм в гостях у Доротеи Виманн

Туристический маршрут Немецкая дорога сказок (Deutsche Märchenstraße) протяженностью 600 километров ведет из Ханау в Бремен по территории пяти федеральных земель. На этой гравюре XIX века братья Гримм изображены в гостях у Доротеи Виманн, чьи пересказы народных преданий стали одним из важнейших источников их собрания "Детских и семейных сказок", впервые изданного в 1812 году.

Ханау

Национальный памятник братьям Гримм в Ханау, открытый в 1896 году

Путешествие по Немецкой дороге сказок начинается в гессенском городе Ханау, где родились Якоб (1785-1863) и Вильгельм Гримм (1786-1859). Этот памятник находится в центре города на Рыночной площади. В 1989 году копию памятника установили в парке развлечений и отдыха около японского города Обихиро на острове Хоккайдо.

Штайнау

Музей братьев Гримм в Штайнау

В Штайнау-ан-дер-Штрасе братья Гримм провели детство. Их отец Филипп Вильгельм Гримм был амтманом - главным чиновником округа Штайнау. Семья жила в этом доме. Сейчас в нем работает музей, а на площади перед ратушей, где они часто играли, в 1985 году был установлен Сказочный фонтан.

Марбург

Волк и пятеро (из семи) козлят в Марбурге

В Марбурге братья Гримм посещали университет, где изучали юридические науки. По городу сейчас проложен сказочный прогулочный маршрут - Тропа Гриммов (Grimm-Dich-Pfad). Всего на маршруте - 15 остановок, среди которых эта инсталляция по мотивам истории про волка и семерых козлят, а также дом по адресу Барфюссерштрассе 35, в котором жили братья Гримм.

Кассель

Первые экземпляры изданий с пометками и комментариями братьев Гримм

В Касселе братья Гримм прожили четверть века. Именно здесь они записали и обработали большинство своих сказок и легенд. Их творчеству в этом городе на реке Фульда посвящен музей "Вселенная братьев Гримм" (Grimmwelt). В Касселе Якоб и Вильгельм Гримм провели 30 лет своей жизни. На четырех этажах экспозиции общей площадью в 1600 квадратных метров размещены помимо прочего многочисленные прижизненные издания, рисунки, письма и личные вещи братьев-сказочников.

Замок Ханштайн

Руины замка Ханштайн

Вниз по течению Фульды - там, где она сливается с Везером, раскинулся лесной массив Кауфунгер Вальд, в котором происходит действие многих сказок братьев Гримм. Недалеко находятся развалины древнего замка Ханштайн, служившие, как гласят легенды, прибежищем для рыцарей-разбойников. Кстати, в этом замке в 2012 году проходили съемки немецкого фильма "Лекарь: Ученик Авиценны" (Der Medicus).

Замок Людвигштайн

Замок Людвигштайн над долиной реки Верра во время заката

По соседству находится еще одна средневековая достопримечательность - замок Людвигштайн, построенный в 1415 году. В начале прошлого века внимание на него обратили основатели молодежной группы "Вандерфогель" ("Перелетные птицы"), положившей начало одноименному культурно-образовательному и туристическому движению. Они восстановили замок. Сейчас в нем работает молодежная турбаза.

Хессиш-Лихтенау

Иллюстрация 1960-х годов к сказке "Госпожа Метелица" ("Frau Holle")

В городе Хессиш-Лихтенау можно посетить музей "Госпожи Метелицы" - "Фрау Холле" (Holleum - Frau Holle-Museum), расположенный в Старой ратуше. Согласно легенде, записанной братьями Гримм, когда она вытряхивает свою перину, во всем белом свете идет снег.

Гёттинген

"Гусиная пастушка" в Гёттингене

Первое письменное упоминание о Гёттингене датировано 953 годом. Братья Гримм были профессорами здешнего университета, однако в 1837 году лишились должностей из-за либеральных взглядов. Один из символов города - бронзовая фигурка "Гусиной пастушки", которую целуют здешние аспиранты после сдачи экзаменов. "Гусиная пастушка" даже считается самой часто целуемой девушкой в мире.

Сабабург

Замок Сабабург на гравюре Маттеуса Мериана Старшего (1593-1650)

Замок "Спящей красавицы" - Сабабург был заложен в 1334 году. В XIX веке стал считаться в народе сказочным замком братьев Гримм. Расположен среди лесного массива Райнхардсвальд между Касселем и Гёттингеном.

Гамельн

Участники уличного спектакля в Гамельне

Нижнесаксонский город Гамельн является местом действия всемирно известной сказки о Гамельнском крысолове. В центре сохранилось много зданий в стиле Везерского ренессанса. С середины мая по середину сентября в городе проходит сказочный фестиваль с уличными представлениями по воскресеньям.

Альсфельд

Красная Шапочка и волк на иллюстрации 1920-х годов

Особую роль в жизни Альсфельда играет Красная Шапочка. Здесь утверждают, что братья Гримм, работая над сказкой, нарядили свою героиню в традиционный местный костюм - "Швельмер трахт". Гостей города ожидают прекрасно сохранившиеся фахверковые дома и позднеготическая ратуша, а также Дом-музей сказок.

Бремен

Памятник Бременским музыкантам на Рыночной площади в Бремене

Бремен и Бременские музыканты давно стали неразлучной компанией. Сказка учит нас, что вместе мы сильнее. Братья Гримм записали эту историю в начале XIX века. Сегодня в Бремене можно найти много памятников знаменитой четверке - ослу, собаке, кошке и петуху. Самый известный из них установили в 1951 году на площади перед ратушей.