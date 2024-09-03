Немецкая рэперша установила рекорд с хитом о спортзале

На счету у звезды немецкого YouTube и исполнительницы рэпа Ширин Дейвид немало синглов, лидировавших в хит-парадах. Этим летом ее новая песня стала самой популярной в Германии и не только.

Незатейливая песенка о фитнес-студии и стройной фигуре в исполнении немецкой рэперши и звезды соцсетей Ширин Дейвид (Shirin David) официально можно назвать главным хитом этого лета в Германии. По данным компании GfK Entertainment, уже пять недель подряд композиция "Bauch Beine Po" ("Живот-ноги-ягодицы"), релиз которой состоялся в конце июля, возглавляет немецкий хит-парад синглов.

После техно-ремикса "Mädchen auf dem Pferd" ("Девочка на лошади") диджея Луки-Данте Спадафоры (Luca-Dante Spadafora) в 2023 году и танцевального шлягера "Layla" дуэта DJ Robin & Schürze в 2022 году в Германии это третий подряд летний хит на немецком языке, занимающий первую строчку, - и первый немецкоязычный летний хит в исполнении женщины.

Популярность "Bauch Beine Po" не ограничивается Германией. В Австрии сингл также возглавляет хит-парад, а в Швейцарии он занимает третье место. В общей сложности в трех странах его уже скачали более 30 миллионов раз. В таком успехе этой песни специалисты не видят ничего удивительного. В GfK отмечают, что в ее формуле есть все, что типично для летних шлягеров: текст, который могут петь все, легко запоминающийся мотив, распространяющий позитивное настроение, и ритм, приглашающий потанцевать. Эффект виральности также играет важную роль - в Tiktok многие, включая берлинскую группу Culcha Candela, повторяют хореографию из видеоклипа Ширин Дейвид.

Бесспорный хит - спорный текст

Однако, несмотря на неоспоримое первенство в хит-параде, с текстом песни не все так однозначно. Строчки "Иди в зал и худей. […] Будешь красоткой, все будут на тебя смотреть" вызвали в Германии дискуссию. И пока одни видят в них тонкую иронию, другие считают сингл прославлением стройного, натренированного тела в противовес бодипозитиву.

"Я не доступна в офисе, мне не звони. Это эстетика чистой девушки, бьюти-программа. Я умная, но блондинка и суперсексуальна", - по мнению критиков, в видеоклипе, где 29-летняя рэперша с преувеличенным сексапилом выполняет фитнес-упражнения, не хватает материи для прочтения между строк. А ивенты, сопутствующие релизу сингла, указывают на то, что у Ширин в приоритете фитнес и похудение. Так, она запостила рецепт матча латте и организовала совместно с фитнес-студией курс для избранных. Однако не стоит забывать, что Ширин обрела известность прежде всего благодаря YouTube и хорошо владеет искусством самомаркетинга.

Звезда немецкого YouTube и не новичок в хит-парадах

Рэп- и хип-хоп-исполнительница Ширин Дейвид, настоящее имя которой Барбара Ширин Давидавичус (Barbara Schirin Davidavicius), родилась в Гамбурге и провела первые годы жизни в Литве, откуда родом ее мать. С детства она интересовалась балетом, музыкой и актерским мастерством. В 2014 году Ширин Дейвид открыла свой YouTube-канал , у которого сегодня почти 2,9 миллиона подписчиков и прочная позиция в топ-100 самых успешных немецких ютуб-каналов. Пять лет спустя вышел в свет и сразу оказался лидером продаж ее дебютный альбом "Supersize", а Ширин стала первой немецкой исполнительницей хип-хопа, добившейся такого результата.



Осенью 2023 года было организовано ее первое турне по Германии, Австрии и Швейцарии. Ширин Дейвид также часто можно увидеть в популярных немецких развлекательных телепередачах. Среди прочего, она входила вместе с основателем дуэта "Modern Talking" Дитером Боленом (Dieter Bohlen) в жюри шоу "Германия ищет суперзвезду" и была наставником в кастинг-проекте "The Voice of Germany" (аналог "Голоса"). Ряд песен Ширин созданы в кооперации с известными немецкими рэперами. А в конце 2023 года Ширин выпустила вместе с немецкой королевой шлягеров Хеленой Фишер (Helene Fischer) ремикс ее хита "Atemlos durch die Nacht", который стал самым популярным синглом в Германии.

Ширин Дейвид наряду с братьями Каулитц, известными по Tokio Hotel, в 2023 году входила в число наставников в кастинг-шоу "The Voice of Germany" Фото: Frederic Kern/Geisler/picture alliance

"Bauch Beine Po" - уже ее седьмая по счету композиция Ширин Дейвид на верхушке хит-парада - до сих пор, по информации GfK Entertainment, еще ни одной соло-исполнительнице не удавалось взобраться так высоко с таким количеством синглов.

Компания GfK Entertainment составляет еженедельные немецкие музыкальные хит-парады. Они покрывают 90 процентов всех продаж, включая розничную торговлю и цифровые загрузки, и являются основным барометром успеха для музыкальной индустрии, СМИ и меломанов.