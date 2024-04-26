Немецкий рэп слушали? Пять артистов, о которых стоит знать

Рэп и хип-хоп в Германии пришли в большой шоу-бизнес в 1990-е. Развитие стиля сопровождалось скандалами, но он обрел немалую популярность. Представляем немецкий рэп в его разнообразии.

Немецкий рэп - это мощное культурное направление, которое привлекает многомиллионную публику в Германии, Австрии и Швейцарии. Первые рэперы, начинавшие еще в 1980-х, копировали американские оригиналы и использовали английский язык. Сегодня перечень успешных артистов столь велик, что почти любой короткий список покажется произвольным и неполным.

Рэп по-немецки звучит по радио в такси, из палатки с дёнер-кебабом, в берлинской подземке, в городском парке и, конечно, с концертных площадок. Важная особенность рэп-сообщества - оно объединяет и дает голос молодежи с миграционными корнями. Многие из значимых авторов немецкого рэпа либо сами приехали в страну в раннем возрасте, либо это дети родителей-мигрантов из самых разных стран.

За три десятилетия активного развития рэп-культуры стали ясны и системные проблемы, вылетающие на медийную поверхность скандалами и конфликтами. Например, это мизогиния или женоненавистнические высказывания в рэп-текстах или в интервью известных исполнителей. Нельзя сказать, что это неотделимая часть всей рэп-культуры, но культ мачизма и то, что называют "токсичной маскулинностью", увы, в немецком рэпе не редкость.

Другой пример - история с рэпером Феликсом Блуме (Felix Blume), выступающим под псевдонимом Kollegah. В 2018 году он вместе с Фаридом Бангом (Farid Bang) получал престижную музыкальную премию Echo. Грянул скандал: в одном из треков их альбома обнаружили строчку: "Я стройнее, чем заключенный Освенцима". Рэперов обвинили в антисемитизме. Другие музыканты стали премию возвращать, потом ее вообще закрыли. Блуме и Банг позже извинились, объяснив, что плохо знали историю Холокоста. Их карьера не прервалась. Но обвинения в антисемитизме звучали и в адрес других рэперов.

Ниже - не "пятерка лучших", а представление немецкого рэпа в его разнообразии. Важно: рэп в немецкоязычном пространстве оторвался от хип-хопа и часто переплетается с другими жанрами.

Capital Bra

Нет сомнений - начать надо с него. Владислав Баловацкий (Wladislaw Balowazki) родился в Сибири в 1994 году, до семи лет жил в Украине, после чего переехал в Германию, сохранив украинское гражданство. Был трудным подростком, не раз оказывался в полиции, но криминальной карьере предпочел музыкальную: читать рэп начал с детства. Отличительная особенность: в немецкие тексты часто вставляет фразы по-русски. Слово "Bra" в его никнейме - сокращение от "братан". Его рекорд - 22 сингла на верхних позициях немецких хит-парадов, в этом рэпер далеко обходит всех конкурентов. Изначальную популярность снискал жесткими треками в стиле гангста-рэп, но истинно народную любовь обрел благодаря лирическим композициям, например, таким, как "One Night Stand" (132 млн просмотров в YouTube).

Bushido

Родившийся в 1978 году Анис Мохаммед Ферчичи (Anis Mohamed Ferchichi) - одна из самых противоречивых, в то же время типичных фигур в жанре. Мама - немка, отец из Туниса, в юности - уличный криминал, потом - слава рэпера. Альбомы Бушидо (в переводе с японского - "путь самурая") десять раз занимали первое место в чартах - по этому показателю он обходит всех прочих немецких рэперов. Но кроме хит-парадов он - рекордсмен и по скандалам. Гангста-рэпера обвиняли в гомофобии, пропаганде насилия и связях с оргпреступностью. С 2018 года он сам был под охраной полиции, а с недавних пор живет за пределами ФРГ. В феврале 2024-го закончился четырехлетний процесс, в котором Бушидо выступил против лидера семейного преступного клана в Берлине и своего бывшего менеджера Арафата Абу-Шакера, обвинив его в вымогательстве крупных сумм от музыкальной прибыли. Но суд ему выиграть полностью не удалось. В последние годы олдскульная звезда Бушидо, кажется, клонилась к закату, но в марте он выпустил новый альбом "König für immer" ("Король навсегда"), вот трек оттуда под названием "Темный рыцарь".

Bibiza

От ветеранов - к новичкам! Почувствуйте разницу - австрийский рэпер Бибица (и это не псевдоним, его и правда зовут Франц Бибица). Родился в 1998 году, первый альбом вышел в 2019-м, биты продюсирует сам, в музыке сплелись влияния хип-хопа, фанка и поп-хитов 1980-х. Помните суперхит Rock Me Amadeus 1985 года австрийского певца Falco? Между прочим, это единственная песня на немецком, достигшая высших позиций в американских и британских чартах. В комментариях под видео "Блюз Оперной улицы" ("Opernring Blues") Бибицу называют "сыном Фалько", он правда чем-то его напоминает. В отличие от брутальных берлинцев венец Бибица читает мягко, почти по-кошачьи. Его последний альбом 2023 года под названием Wiener Schickeria (можно перевести как "Венская шик-туса") хорошо продается и расхвален критиками.

Badmómzjay

Контртренд к рэп-патриархату - такие мастерицы художественной мелодекламации, как Джорди Напирей (Jordy Napieray) с артистическим никнеймом Badmómzjay. Это искаженное словосочетание "плохие мамы", что в американском сленге означает "женщины, точно знающие, чего хотят от жизни". Бэдмомзи родилась в 2002 году и выросла в маленьком городке на востоке Германии.

Фото: Alexander Trienitz/picture alliance

Наверное, поэтому она работает в стиле trap - возникшем в 1990-х в США рэп-направлении, для которого характерны темы городских трущоб и холодный синтезаторный саунд. Первый успех пришел к ней за счет постов с импровизациями в Instagram, вскоре дело дошло до подписания контракта с крупным лейблом Universal Music. Бэдмомзи открыто причисляет себя к ЛГБТК-сообществу, заявив о своей бисексуальности. Ее второй альбом Survival Mode ("Режим выживания") в 2023 году две недели держался на 4-м месте в германском чарте. Вот трек оттуда под названием "Иди со мной" ("Komm mit").

Nina Chuba

Закончим мини-обзор еще одной восходящей звездой - Ниной Катрин Кайзер по прозвищу Нина Чуба, представляющей направление, которое можно назвать поп-рэп. Артистка родилась в 1998 году и еще в детстве стала активно сниматься в кино, так что ни к свету софитов, ни к публичности ей не привыкать. За ее плечами еще и музыкальная школа. Прорыв в ее сольной карьере случился в 2022 году, когда песня "Wildberry Lillet" (это название коктейля) поднялась на самый верх немецких чартов. Конечно, артистический успех измеряется не только хит-парадами, кого-то после короткого взлета забудут, кто-то войдет в историю. Что ждет Нину Чубу? А мы еще поглядим.