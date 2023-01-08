"Немцы в ужасе". Фейки РФ о мнении немцев о войне и санкциях

В заголовках российских госСМИ весь 2022 год немцы заступались за Путина и высмеивали канцлера Шольца и главу МИД Бербок. Как появляются такие статьи и что на самом деле думают немцы - у DW.

Что немцы думают о войне в Украине и санкциях против России? Читателей российских государственных СМИ на протяжении всего 2022 года убеждали в том, что жители Германии только и делают, что высмеивают главу МИД ФРГ Анналену Бербок (Annalena Baerbock), постоянно критикуют канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) за его высказывания о РФ и даже требуют "отменить" президента Украины Владимира Зеленского.

Такие заголовки регулярно появляются на сайте информагентства РИА "Новости" и перепечатываются другими российскими изданиями. DW проанализировала, как создаются подобные статьи и насколько они отражают реальные настроения в Германии.

Вместо мнения немцев - комментарии анонимных аккаунтов

Чтобы понять, откуда берутся такие заголовки, внимательно просмотрим одну из таких статей. В августе 2022 года РИА "Новости" опубликовало очередной текст, который, вероятно, должен был продемонстрировать антиукраинские настроения в Германии: "Достал уже". Немцы жестко ответили на обращение Зеленского к россиянам". Но правильнее будет сказать, что "жестко ответили" президенту Украины не немцы, а zw9s, nzjdMFpV, rrnsne2Nr и GvbR72. Ведь в статье приведены комментарии якобы читателей немецкого еженедельника Der Spiegel именно с такими никнеймами. Комментарии - и это были даже не самые популярные из них - были оставлены под одной из статьей на веб-странице этого издания.

Прокремлевские "тролли" очень не любят президента Украины Владимира Зеленского Фото: Florian Gaertner/photothek/dpa/picture alliance

И главное: имена юзеров с такими спонтанными буквосочетаниями вызывают подозрения в их подлинности. В некоторых материалах РИА "Новости" и вовсе не указаны ники авторов комментариев. Например, в статье с заголовком "Немцы обрушились на Шольца из-за "нелепых" слов о России" предлагаются цитаты "одного из пользователей", "другого комментатора", "еще одного из читателей" и "четвертого пользователя".

В комментарии европейских СМИ приходят "тролли"

На то, что комментарии к текстам крупных европейских изданий становятся объектами "систематического и широкомасштабного проникновения прокремлевского троллинга", указывают эксперты Института изучения преступности и безопасности Кардиффского университета. В 2021 году они опубликовали исследование , в котором проверили комментарии к материалам 32 крупных европейских медиа, включая немецкие Die Welt и Der Spiegel.

"Аккаунты используют функцию "комментарии читателей" на сайтах СМИ для размещения провокационных пророссийских / антизападных заявлений в ответ на материалы, имеющие отношение к России", - говорится в отчете. На это указывает, в частности, анализ поведения профилей, с которых размещаются подобные комментарии. "Один из интересующих нас аккаунтов ПКТ 69 раз менял местоположение и 549 раз менял имя с момента создания", - отмечают авторы исследования.

Болгары на РИА "Новости" стали мемом. На очереди немцы?

Жанр обзора анонимных комментариев под статьями иностранных изданий, а не самих статей, появился на сайте "ИноСМИ" еще в 2000-ые годы. Когда главным редактором "ИноСМИ" был Алексей Ковалев (сейчас работает в "Медузе"), в такие подборки включали комментарии не только под статьями о России, но и по другим темам. "О массовом замусоривании комментариев на сайтах зарубежных СМИ профессиональными "кремлевскими троллями" тогда еще не было широко известно, да и под статьями, не связанными с Россией, они не появлялись", - рассказывал Ковалев на "Медузе" в начале 2022-го.

В декабре 2013 года указом Владимира Путина был создан медиахолдинг "Россия сегодня". Его гендиректором назначили Дмитрия Киселева, а главным редактором - Маргариту Симоньян. Сайт "ИноСМИ", как и РИА "Новости" вошли в новообразованный холдинг, а Ковалева уволили.

Перекочевав на РИА "Новости", жанр обзора анонимных комментариев совсем перестал походить на настоящий обзор: авторы информагентства подбирают исключительно цитаты с одним и тем же мнением. В Рунете даже стал популярным мем о болгарах, которые в статьях РИА "Новости" всегда восхищаются Россией.

На фоне войны в Украине и важной роли Германии в политике ЕС все чаще в подборках РИА "Новости" стали появляться и немцы. Но они, в отличие от болгар, обычно не восхищаются, а "приходят в ужас" от высказываний своих политиков о России или "критикуют" жесткие высказывания в адрес Москвы. Вот несколько заголовков для примера: "Абсурд". Немцы пришли в ужас после слов Бербок о России" или "Немцы резко раскритиковали фон дер Ляйен за слова о "наказании" России".

Что на самом деле думают немцы про Россию, санкции и Бербок

Заголовки таких статей не только основываются на комментариях "троллей", но и зачастую противоречат тому, что на самом деле думают немцы о России, Украине, санкциях против Москвы за военную агрессию и своих политиках.

86% жителей Германии считают Россию угрозой безопасности в мире. А вот страной, с которой ФРГ может выстраивать доверительные партнерские отношения, РФ называют лишь 10% немцев. Украину такой страной сейчас считают 47% опрошенных. Таковы данные опросов , проведенных по заказу общественно-правовой телерадиокомпании ARD в конце 2022 года.

В отношении своего правительства многие немцы действительно настроены критично - только 28% опрошенных им довольны. Но в то же время не все изменения, которых желают жители Германии, на руку Кремлю. Так, 37% респондентов считают, что штрафные меры против Москвы за войну в Украине должны быть еще жестче. 31% немцев говорят, что санкции соразмерны. И только 23% полагают, что введенные ограничения чересчур жесткие.

Если говорить о персональном рейтинге немецких политиков, то канцлером Олафом Шольцем довольны 36% граждан ФРГ. Относительно невысокий показатель, но, с другой стороны, в Германии очень разнообразный политический ландшафт, и такой рейтинг позволяет Шольцу держаться в топ-3 немецких политиков.

А на самой вершине этого рейтинга - глава МИД Германии Анналена Бербок. 48% немцев довольны ее работой. Есть и 47% тех, кто ей, скорее, недоволен. Но все же это максимально контрастирует с тем впечатлением, которое пытаются создать российские госСМИ, в которых Бербок якобы является одной из главных мишеней насмешек и критики мифических немцев.

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