Что думают о Путине немцы на востоке и западе Германии

В преддверии 30-й годовщины воссоединения Германии ученые берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) решили узнать, есть ли различия в отношении к России и ее нынешнему президенту между восточными немцами - жителями бывшей ГДР, выросшими по соседству с советскими казармами, и населением западных земель Германии.

Результаты исследования преподнесли некоторые сюрпризы, о которых в ходе его онлайн-презентации 1 октября рассказали научный директор ZOiS Гвендолин Зассе (Gwendolyn Sasse) и соавтор исследования, журналистка Сильвия Штёбер (Silvia Stöber).

Россия для немцев - терра инкогнита

Данные всевозможных социологических опросов, проводившихся в Германии в последние пять лет, не позволяют создать некую цельную картину. В 2015 году, например, 16% западных немцев и 27% восточных, согласно данным Pew Research Center, считали политику ЕС в отношении России чрезмерно жесткой.

Гвендолин Зассе

Фонд Кёрбера установил в 2017 году, что угрожающей Россию считали 43% западных и 32% восточных немцев, 41% первых и 59% вторых ратовали за смягчение санкций. В 2018 году Politbarometer второго канала телевидения ФРГ (ZDF) показал, что 66% восточных и 54% западных немцев выступают за более тесную кооперацию с Россией.

Но вот в опросе, который проводил на ту же тему институт YouGov в 2019 году, таких симпатизирующих России оказалось намного меньше: 28% западных и 42% восточных немцев хотели более тесных связей с Россией, но при этом у 41% на западе и 34% на востоке Германии на этот счет вообще не было никакого мнения.

Эти цифры, по мнению Гвендолин Зассе, свидетельствуют о растущем числе людей, сомневающихся в целесообразности сближения с Россией. При этом на личный опыт могут опираться только единицы. 84,5% респондентов, с которыми имели дело сотрудники ZOiS, не имели ни личных контактов с Россией или россиянами, ни деловых.

Путин - эффективный президент?

Спрашивали немцев и об ассоциациях, которые у них возникают при имени Путин. С угрозой для Европы его ассоциирует примерно треть опрошенных (31,3%), эффективным президентом называет около четверти (23,1%), еще почти треть (31,4%) связывают имя Путина с репрессиями против инакомыслящих в самой России. При этом, подчеркнула Гвендолин Зассе, на востоке Германии выше доля тех, кто считает Путина эффективным президентом и ниже тех, кто испытывает перед ним страх.

Сильвия Штёбер

Сильвия Штёбер, которая провела десятки интервью с самыми разными жителями бывшей ГДР, пришла к выводу, что "чем ближе они были к Советскому Союзу, тем более дифференцированно и критически его воспринимали". И это особенно касается людей, которые учились или работали в СССР.

Менялось отношение к СССР и со временем. В первые послевоенные годы под воздействием еще нацистской пропаганды оно было крайне негативным, чему способствовали и насилие, которые применяли солдаты Красной армии в отношении гражданского населения оккупированных немецких территорий, а также репарации. А в Тюрингии, заметила Штёбер, до сих пор вспоминают о людях, которых без суда и следствия отправили в лагерь Бухенвальд, и что с ними стало, до сих пор неизвестно.

Дружбу людям не навяжешь

Позднее советская военная администрация предписала восточным немцам германо-советскую дружбу. "Эта предписанная дружба народов имела только очень ограниченный отклик, хотя в ГДР действительно были люди, заинтересованные в дружеских отношениях", - сказала Штёбер.

А советские функционеры, в свою очередь, с недоверием и подозрением относились к местным жителям, их смущало наличие в ГДР нескольких партий и частных предприятий, что противоречило их представлениям о чистоте социалистической идеи. Так что, подвела она итог, когда из уже объединенной Германии уходили последние части Западной группы войск , никто по этому поводу не сожалел.

Выросший в ГДР социолог Штеффен Мау (Steffen Mau) подтвердил, что "не было такой уж большой повседневной любви между жителями ГДР и советскими людьми". А данные, которые привела в ходе презентации Гвендолин Зассе, он в шутку назвал "запоздавшей любовью, что вызвано сменой нарратива, существовавшего в отношениях ГДР с СССР".

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