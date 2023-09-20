Неизвестные угрожали журналисткам "Важных историй" в Праге

Сотрудницам iStories Алесе Мароховской и Ирине Долининой несколько раз присылали угрозы через форму обратной связи на сайте издания, сообщает редакция.

Журналисткам онлайн-издания "Важные истории" (iStories) Алесе Мароховской и Ирине Долининой с начала марта 2023 года неоднократно поступали угрозы, рассказали их коллеги в публикации во вторник, 19 сентября. Так, 3 марта неизвестный, подписавшийся именем "Евгений П" и указав в качестве своего адреса электронной почты zzz@mail.ru, через форму обратной связи издания дал понять, что знает адреса девушек в Праге, куда Мароховская и Долинина перебрались после начала войны России против Украины.

Вторая угроза пришла им 24 августа, также через форму обратной связи. На этот раз отправитель с тем же адресом электронной почты намекал, что ему известно о переезде Мароховской.

"Воспринимали угрозы как часть работы"

Коллеги журналисток указывают, что не сообщали ранее об угрозах в адрес своих коллег, поскольку "воспринимали их как часть работы и видели в этих угрозах нечто назойливое, но не критическое по сравнению с тем ужасом, через который каждый день проходят" журналисты из Украины.

Рассказать о ситуации "Важные истории" решились после новых угроз в адрес девушек в середине сентября. "Доброжелатель" предупреждал, что Долининой и Мароховской нельзя ехать в шведский город Гетеборг на конференцию для журналистов-расследователей. "Мы решили рассказать о них (угрозах. - Ред.) публично, потому что полагаем: эта информация может помочь не только уехавшим российским журналистам, но и другим людям, которых путинский режим считает своими врагами", - подчеркивают в редакции.

Источник издания предположил, что за угрозами стоят российские спецслужбы.

Угрозы в адрес российских журналистов за рубежом

Журналисты напоминают о других неприятных ситуациях, с которыми после начала войны в Украине сталкивались перебравшиеся за границу журналисты независимых русскоязычных СМИ и правозащитники.

Так, журналистка "Новой газеты" Елена Костюченко, по собственным словам, в октябре 2022 года стала жертвой отравления в Мюнхене. На симптомы, похожие на признаки отравления, жаловались также глава Фонда "Свободная Россия" Наталия Арно и журналистка радио "Эхо Москвы" Ирина Баблоян.

А журналистка The Insider Марфа Смирнова и правозащитница Мария Чащилова получали угрозы, напоминают "Важные истории".

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