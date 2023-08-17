Прокуратура Берлина подтвердила следствие по делу Костюченко

В Германии идется расследование по подозрению в покушении на жизнь российской журналистки "Новой газеты" и "Медузы" Елены Костюченко.

В Германии идется расследование "в отношении неизвестного лица" по подозрению в покушении на жизнь российской журналистки "Новой газеты" и "Медузы" Елены Костюченко. Это подтвердил в четверг, 17 августа, отвечая на письменный запрос DW, официальный представитель генеральной прокуратуры Берлина Себастьян Бюхнер (Sebastian Büchner). Он также сообщил, что в мае нынешнего года следствие по этому делу прекратили, "поскольку в ходе следственных мероприятий на первых порах не были выявлены признаки того, что во время ее пребывания в Мюнхене некто пытался отравить пострадавшую или убить ее каким-либо иным способом".

Елена Костюченко (фото из архива) Фото: Imago/T. Lebie

В июле, однако, следствие было возобновлено. Как сообщает представитель берлинской прокуратуры, в настоящее время "проверяется, насколько еще целесообразно проводить экспертизу дальнейших объектов из сферы пострадавшей" на предмет поиска улик, указывающих на совершение преступления. Какие именно обстоятельства побудили берлинскую прокуратуру возобновить следствие, Себастьян Бюхнер не сообщил.

Накануне официальный представитель МВД ФРГ Максимилиан Калл (Maximilian Kall), отвечая на вопрос корреспондента DW, заявил, что делом о возможном отравлении Елены Костюченко занимается генеральная прокуратура Мюнхена. К моменту публикации этого сообщения ответ из Мюнхена на наш запрос еще не поступил.

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