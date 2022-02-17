Небесный диск из Небры обзавелся собственным виртуальным музеем

Теперь Небесным диском из Небры - старейшим сохранившимся изображением карты звездного неба - можно полюбоваться, не покидая собственной гостиной. В интернете открылся виртуальный музей, который в подробностях рассказывает об одном из самых знаменитых и окутанных тайной артефактов, обнаруженных в наше время. Бронзовый диск диаметром 30 см, покрытый патиной цвета аквамарина и инкрустированный золотыми вставками с символическими изображениями Солнца, Луны и 32 звезд, включая скопление Плеяды, считается древнейшей в мире картой звездного неба и археологической сенсацией XXI века. Небесный диск из Небры является собственностью федеральной земли Саксония-Анхальт и с 2013 года входит в реестр ЮНЕСКО "Память мира","Память мира", программу по защите и сохранению всемирного документального наследия и реликтов особой культурной ценности.

Английское золото и альпийская медь

Первый же виртуальный зал порадует любителей проводить подсчеты в уме изобилием чисел. Здесь можно узнать о трехкратной разнице в толщине диска в его сердцевине и у краев. Или выяснить, что всего шесть таких артефактов (масса диска составляет 2,2 кг) в сумме весили бы столько же, сколько спортивная байдарка.

Не спешите покидать этот зал без небольшого путешествия по Европе. Диск был обнаружен близ восточногерманского городка Небра. Научные исследования показали, что медь, использованную при его создании, добыли в восточных Альпах, на территории нынешней Австрии. А золото, пошедшее на изготовление артефакта, было добыто на землях нынешнего английского графства Корнуолл. Ученые полагают, что олово, входящее в состав бронзы, тоже родом из Корнуолла.

Следующее виртуальное помещение под названием "Выкованное небо" позволяет шаг за шагом проследить добавление золотых вставок на бронзовом диске - Солнце, Луна, три десятка звезд... Современный внешний вид диска является итогом серии изменений, которые, как считают ученые, охватили период от 150 до 200 лет.

В этом же зале находится трехмерная модель диска, позволяющая крутить его во всех направлениях, - можно даже представить себя жонглером!

Охота за Небесным диском

Что за гость из раннего бронзового века без увлекательной истории о том, как он был обнаружен? Артефакт, датируемый примерно 1600 годом до нашей эры, был найден "черными копателями" жарким июльским днем 1999 года во время незаконных раскопок. До того, как в феврале 2020 года диск был передан немецким ученым, ему пришлось пережить настоящую криминальную одиссею, полную опасностей и приключений. Охоте за диском, которая является историей, достойной сериала на Netflix, посвящен отдельный зал виртуального музея.

Небесный диск из Небры (фото из архива)

Посетив его, можно, например, узнать, откуда взялась щербина на краю диска. Оказывается, это результат работы копателей, занимавшихся незаконным поиском предметов старины. Артефакт находился в земле в вертикальном положении и "черные археологи" в попытке как можно скорее добраться до находки в спешке задели диск своими инструментами.

Но вот последние комья земли отброшены. Что же открылось взглядам копателей? Это можно увидеть собственными глазами - с помощью еще одной трехмерной реконструкции.

За новыми знаниями - через Альпы

Путешествуют не только люди - предметы, знания и идеи тоже способны достигать как соседних, так и отдаленных регионов. Это утверждение подходит не только нашему глобализированному миру, но и бронзовому веку. Создатели музея считают, что астрономические знания о планетах и звездах, изображенных на Небесном диске, могли дойти до Небры из Средиземноморья. Вероятно, для этого потребовалось несколько путешествий.

Первое, как рассказывает очередная виртуальная экспозиция, проходило через Апеннинский полуостров, древний город Кносс на Крите, финикийский город Библ и Вавилон - крупнейшую метрополию Месопотамии. Маршрут последующих путешествий мог пролегать в Египет через Альпы, Микены и остров Крит. Таким образом на диске появилась солнечная лодка в виде дугообразной золотой вставки в нижней части - взятая из египетской мифологии.

Еще один небольшой зал посвящен поделкам на тему Небесного диска из Небры. Любителям уюта наверняка приглянется диск, выложенный на вечернем лугу 14 тысячами чайных свечей или диск - плетеное кружево. А проголодавшиеся после посещения виртуального музея будут рады пицце в виде этого таинственного предмета.

Кухня наших предков

После долгой прогулки - даже по виртуальным залам - не мешает подкрепиться. В музее можно узнать о тонкостях питания и приготовления пищиво времена палеолита, неолита и в бронзовом веке. К слову, наши предки не выбрасывали какие-либо части добытых ими животных. В дело шло буквально все - от ушей до хвоста.

Модель языческого святилища в местечке Пёммельте

Желающие ощутить себя в каменном веке могут приготовить курицу в глине на углях или яичницу на каменной плите. Из предложенных посетителям рецептов неолита - фруктовые кексы (для работы с тестом не обойтись без окатанных камешков!) и лепешка с творогом и травами. Наконец, на стол можно подать рагу и лапшу, приготовленные по технологиям бронзового века.

На прощание создатели музея предлагают посетителям викторину, чтобы те проверили, насколько хорошо закрепились полученные знания. Если вы посчитаете, что запомнили не все - виртуальные залы готовы принимать посетителей круглосуточно.

Новый музей объединяет в виртуальном пространстве элементы туристического маршрута "Небесные тропы". Этот маршрут сочетает в себе вехи в области астрономии и археологии, находящиеся в южной части Саксонии-Анхальт. К ним относятся диск из Небры, неолитическое сооружение в Гозеке (Гозекский круг), используемое для астрономических наблюдений, мегалитическая гробница в деревушке Лангенайхштедт, древнее языческое святилище в местечке Пёммельте, а также музей древнейшей истории в восточногерманском Галле.

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