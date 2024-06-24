"Куда я ввязалась?": в Вильнюсе показали фильм о Тихановской

"Я не лидер по натуре", - с этих слов начинается документальный фильм "Случайная президентка" (Accidental president). Эта история о том, как за четыре года женщина, которая была домохозяйкой, стала лидером оппозиции и врагом диктатуры. Важные политические события переплетены с переживаниями Светланы Тихановской. Из фильма мы узнаем, как она хотела все бросить, как дети узнали, что отца, Сергея Тихановского, посадили в тюрьму и что больше всего расстраивает политика.

Премьера фильма в Вильнюсе прошла 21 июня на территории бывшей Лукишской тюрьмы, которая до начала 1940-х использовалась как место заключения и для политзаключенных, причем самых разных режимов. В 2021-м здесь открыли музей и культурную площадку. Более символического места для истории о Беларуси, где за решеткой более 1400 осужденных за политику, пожалуй, не найти.

"У нас до конца была маленькая надежда"

Фильм хронологически рассказывает историю Беларуси, начиная с 2020 года. И хотя многим белорусам эти события хорошо известны, режиссеры показывают, как сама Светлана воспринимала происходящее, и что в это же время говорил о ней Лукашенко. "За женщину никто не проголосует, у нас Конституция не под женщину", - убеждает политик рабочих завода. Следующий кадр - данные подсчета с минских участков, где Тихановская с большим отрывом обходит Лукашенко.

"У нас до конца была маленькая надежда, что подсчет будет честным, - скажет она тогда. А позже, уже находясь в изгнании, дополнит: - Может быть, мы бы поверили, что Лукашенко набрал условно 53%, но не 80%, все в Беларуси понимают это просто бред".

Лидер белорусских демсил Светлана Тихановская и ее советник Франак Вечерко Фото: DW

Немногочисленные кадры с эйфорией, как Светлану встречали в белорусских городах, быстро сменяются жестокими кадрами избиения демонстрантов, которые выстыпили против фальсифицированных итогов голосования. Измученная Тихановская 10 августа еще пытается призвать власти к мирному решению вопроса. На следующий день станет известно, что она покинула Беларусь. "Многие меня поймут, многие - осудят, но не дай бог оказаться перед таким выбором", - объяснит она избирателям.

"Куда я ввязалась? Мне ничто не дает силы"

В фильме зафиксированы первые шаги Тихановской как лидера в изгнании. Нет команды, почти нет опыта общения с западной прессой и политиками, нет уверенности, понимания, что и как говорить. "Я не могу призывать к введению санкций, - говорит она своим советникам, которые подготовили для нее заявление. - Или все же могу?"

В кадре появляется еще один герой - советник Светланы Франак Вечерко, с которым у нее, как показано в фильме, завязываются дружеские отношения. "Можешь меня поддержать морально? - просит она во время телефонного звонка. - Куда я ввязалась? Это не по моим силам. Меня так колбасит! Мне ничто не дает силы". И дальше она спрашивает у Франака: "Можно мне уйти?" - "Нельзя. Назад уже дороги нет".

Один из самых драматичных моментов в фильме - начало полномасшабной войны в Украине. Накануне Тихановская вместе с Латушко призывали вывести российские войска с территории Беларуси. И несмотря на напряженную обстановку, оба политика до последнего не верили, что Россия все же начнет вторжение. В офисе Светланы готовят обращение к белорусам, и видно, как сама она раздражена, потому что никто не был готов к такому развитию событий. И все же берет себя в руки и призывает людей протестовать во время референдума, который прошел 27 февраля.

В фильме мы впервые видим детей Светланы и узнаем, что она до последнего скрывала, где сейчас отец, чтобы уберечь их от переживаний. "Говорила, что из-за ковида он не может к нам приехать, - рассказала она. - А потом дочка спросила: почему Лукашенко посадил папу? Оказывается, ей брат рассказал".

"Мы должны помнить, что люди внутри страны рассчитывают на нас"

Режиссер Майк Лернер рассказал, что идея фильма возникла, когда он увидел фото Светланы в лондонской газете - началась избирательная кампания: "Я подумал, что на месте Лукашенко я бы очень беспокоился по поводу такого кандидата. Уже в Вильнюсе Светлана спросила, как долго мы будем снимать. Я ответил, пока вы не вернетесь в Беларусь. Так что мы до сих пор снимаем. Конечно, четыре года - это очень долго. Но мы верим, что тирания будет побеждена".

Режиссер Майк Лернер (слева) говорит, что фильм будут снимать до тех пор, пока Светлана Тихановская не вернется в Беларусь Фото: DW

"Сейчас люди в Беларуси живут, как в сталинские времена: боятся высказывать свое мнение, просто говорить на белорусском, поддерживать политзаключенных, делиться информацией о происходящем, - отметила Тихановская. - Даже солидарность стала преступлением. Люди не могут помогать и Украине - за любое проявление солидарности ты можешь быть арестован, и это будет не 15 суток, а от 5 до 15 лет".

По ее словам, цели оппозиции за четыре года практически не изменились - свобода для всех политзаключенных, новые прозрачные выборы. "Важно сохранить людей, наше гражданское общество, независимую прессу, правозащитное движение. Самое ужасное чувство, которое есть у меня, и думаю, у многих белорусов - фрустрация, потому что наш путь на сегодня уже очень долгий. И мы не знаем, когда все закончится. Но мы должны помнить, что люди внутри страны, особенно в тюрьме, рассчитывают на нас".

В фильме Светлана не раз скажет, что было тысячи моментов, когда хотелось опустить руки: "Но каждое утро я просыпаюсь и продолжаю свою борьбу. И верю: Лукашенко будет побежден. И Путин тоже будет побежден".