Навальный сообщил о кашле и повышенной температуре

У российского оппозиционера Алексея Навального, находящегося в данный момент в колонии ИК-2 под Покровом, - повышенная температура и сильный кашель. Об этом сообщается в понедельник, 5 апреля, на странице Навального в соцсети Instagram.

"Цитирую официальные данные с сегодняшнего замера температуры: "Навальный А.А., сильный кашель, температура 38,1", - говорится в сообщении, опубликованном от имени политика. При этом Навальный указывает, что три человека из его отряда были отправлены в больницу с туберкулезом. Последняя подобная госпитализация, судя по записи в соцсети, произошла 5 апреля.

Комментируя сообщения российских государственных СМИ о том, что он сидит "в лучшей колонии с идеальными условиями и едой, как в ресторане", оппозиционер подчеркивает, что на самом деле там "антисанитария, туберкулез, отсутствие лекарств" и "любой заключенный молит Бога, чтобы сюда не попасть".

Условия в колонии, где содержится Навальный

Кроме прочего, Навальный критикует низкое качество питания в колонии. "Глядя на кошмарные тарелки, в которые накладывают баланду, я вообще удивлен, что здесь вируса Эболы нет", - пишет он. "Так что про все эти репортажи ответ простой: там нет ни единого слова правда. Ни в большом, ни в мелочах", - резюмирует политик.

При этом Навальный отмечает, что продолжает голодовку, начатую им 31 марта в знак протеста против того, что к нему не допускают врачей, которым он доверяет.

Ухудшение здоровья Навального

2 февраля 2021 года суд в Москве удовлетворил обращение ФСИН о замене Навальному условного срока по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев. Навальный отбывает срок в исправительной колонии ИК-2 во Владимирской области.

25 марта соратник Алексея Навального Леонид Волков объявил в своем Telegram-канале, что состояние политика является "крайне неблагополучным". По данным адвокатов оппозиционера Ольги Михайловой и Вадима Кобзева, к нему не пускают врача, а рекомендованные лекарства передавать не разрешают. Кроме того, Навального подвергают пытке лишением сна: будят по восемь раз за ночь для "профилактического учета", отметил Кобзев.

После этого Евросоюз, США, Великобритания и балтийские страны обнародовали обращения к российским властям с призывом обеспечить Навального надлежащим медицинским обслуживанием и позволить ему общаться с адвокатами.

Кроме того, Запад повторил призыв немедленно и безоговорочно освободить политика из тюрьмы и провести полное расследование отравления его в России боевым отравляющим веществом семейства "Новичок".

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