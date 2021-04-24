 Навального советуют перевести на лечение в стационар Москвы | Новости из Германии о России | DW | 25.04.2021

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Россия

Навального советуют перевести на лечение в стационар Москвы

Независимая группа врачей с разрешения родственников Навального проанализировала и опубликовала выдержки из его медицинской документации.

Алексей Навальный

Алексей Навальный

Находящийся в заключении российский оппозиционер Алексей Навальный должен быть переведен на лечение в многопрофильный стационар Москвы. К такому выводу пришла независимая группа врачей по итогам анализа результатов обследований политика. Выписки из медицинской документации с разрешения родственников опубликованы в субботу, 24 апреля, "Новой газетой".

В качестве обоснования необходимости подобного перевода медики называют, в частности, "тяжесть состояния пациента, сопутствующий длительный период голодания, уровень сложности диагностики сочетанной неврологической патологии", а также "серьезные изменения в результатах анализов". Врачи не исключили, что пациенту, возможно, требуются инвазивные методы лечения.

"Лечение, назначенное врачами ФСИН, нельзя считать оптимальным"

При этом медики полагают, что лечение, назначенное их коллегами из медико-санитарной части 33 Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), "нельзя считать оптимальным".

В состав группы экспертов, обнародовавших заключение, вошли председатель профсоюза "Альянса врачей" Анастасия Васильева, специалист Института нейрохирургии Бурденко Всеволод Шухрай, заведующий отделением реанимации больницы 29 имени Баумана Алексей Эрлих и кардиолог Университетской клиники головной боли Ярослав Ашихмин.

Навальный выходит из голодовки

В пятницу, 23 апреля, политик Алексей Навальный сообщил, что решил прекратить голодовку, объявленную им 31 марта в знак протеста против отсутствия возможности получить в колонии необходимое медицинское обслуживание и консультацию у врачей, вызывающих его доверие.

"Благодаря огромной поддержке хороших людей по всей стране и по всему миру, прогресса мы добились огромного", - подчеркнул оппозиционер. Выход из голодовки займет 24 дня "и, говорят, это даже тяжелее", - написал политик в Instagram.

Преследование оппозиционера в России

Алексей Навальный был задержан в середине января сразу после возвращения из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления его в России боевым веществом "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев.

С 15 марта Навальный находится в ИК-2 в Покрове. 5 апреля стало известно о переводе Навального в медико-санитарную часть с сильным кашлем и повышенной температурой. 12 апреля соратники политика сообщили о его возвращении в отряд. 17 апреля члены профсоюза "Альянс врачей", ознакомившись с результатами анализа сыворотки крови Навального, сообщили, что эти показатели могут свидетельствовать о почечной недостаточности и угрозе остановки сердца. 21 апреля по всей России прошли массовые акции с требованием освободить Навального, а также предоставить ему надлежащее медицинское обслуживание.

22 апреля лечащие врачи Алексея Навального сообщили, что их пациента на фоне поддержки мирового сообщества и общественного мнения двумя днями ранее, 20 апреля, перевели в гражданскую больницу города Владимира. Там политик "получил доступ к чему-то похожему на независимое обследование", отмечают его лечащие врачи.

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