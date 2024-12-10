Навального и его адвокатов снимали в колонии скрытой камерой

Навального в ходе встреч с адвокатами Михайловой, Кобзевым и Липцером в колонии снимали с помощью скрытых камер - несмотря на адвокатскую тайну, сообщила его вдова.

Политика Алексея Навального в ходе встреч с адвокатами Ольгой Михайловой, Вадимом Кобзевым и Алексеем Липцером в колонии снимали с помощью скрытых камер - несмотря на адвокатскую тайну. Об этом во вторник, 10 декабря, рассказала команда Навального.

"Этих видео, которые я вам сейчас показываю, вообще не должно существовать. Встреча подзащитного с адвокатом - это адвокатская тайна. По закону никто не имеет право знать их содержание, не имеет права присутствовать, а уж тем более - записывать", - подчеркнула Юлия Навальная.

"Но для Алексея Навального (президент РФ Владимир. - Ред.) Путин придумал свои законы", - добавила она.

По словам вдовы политика, его снимали с момента задержания и "каждую минуту, каждую секунду в тюрьме".

"Мы точно знаем, что момент убийства Алексея Навального также снят на несколько камер", - отметила далее Навальная, добавив, что за эту съемку команда заплатит 10 млн рублей.

Процесс над адвокатами Навального

Бывшие адвокаты российского оппозиционера Алексея Навального Вадим Кобзев, Алексей Липцер и Игорь Сергунин находятся в СИЗО по обвинению в "участии в экстремистском сообществе" с 13 октября 2023 года. По версии следствия, адвокаты Навального, используя свой статус, передавали письма политика из колонии его соратникам, обеспечивая тем самым "регулярную передачу информации между руководителями и участниками экстремистского сообщества".

В мае 2024 года стало известно, что Игорь Сергунин признал вину и дает показания по делу. В июне всех трех фигурантов перевели из московского изолятора в СИЗО-1 Владимира, а материалы дела отправили в Петушинский райсуд. Представители адвокатов просили, чтобы рассмотрение их дела перенесли в Москву, но Верховный суд РФ отклонил их ходатайство. В сентябре судебный процесс был переведен в закрытый режим. На данном этапе во Владимирской области без прессы, родственников и слушателей, судят Кобзева, Сергунина и Липцера.

Гибель Алексея Навального в колонии за Полярным кругом

Алексей Навальный умер в заполярной колонии 16 февраля 2024 года. Соратники оппозиционера и его вдова Юлия Навальная уверены, что политик был убит.

Как выяснили журналисты, Навального могли повторно отравить в колонии - об этом свидетельствуют симптомы, описанные в первоначальной версии официального постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту его смерти. Так, по информации издания The Insider, в первоначальной версии говорилось, что политик жаловался на резкую боль в области живота, "у него началось рефлекторное извержение содержимого желудка, проявились судороги, и он потерял сознание". Позже эти формулировки исчезли из постановления. Кроме того, были изъяты все предметы, с которыми контактировал политик - даже снег, на котором он лежал.

Соратники Навального после его гибели обещали провести расследование и рассказать, кто стоит за его смертью.