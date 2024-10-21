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ФСИН специально создавала Навальному невыносимые условия

Лиза Ламбрехт
21 октября 2024 г.

Сотрудники колонии, в которой содержался Навальный, обсуждали в переписке, как изолировать политика и скрыть собственные нарушения, выяснила "Медуза".

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Алексей Навальный
Алексей НавальныйФото: Pavel Golovkin/AP Photo/picture alliance

Сотрудники исправительной колонии №6 во Владимирской области (ИК-6), где большую часть срока удерживали оппозиционного политика Алексея Навального, придумывали поводы для его помещения в штрафной изолятор, фальсифицировали документы, чтобы отвечать на его иски, следили за адвокатами оппозиционера, оставляли его без медицинской помощи, а также как минимум один раз избили его. Об этом в понедельник, 21 октября, сообщила "Медуза" со ссылкой на переписку сотрудников колонии.

Как в колонии фальсифицировали документы по искам Навального

Как следует из электронных писем, которые анонимный источник передал изданию, сотрудники колонии обсуждали с юристом ИК-6 Ильей Круглышевым, как следует отвечать на многочисленные иски Навального. Круглышев помещал эти письма в специальную папку под названием "Навали". Сохраненные в ней документы позволяют проследить, как сотрудники колонии объясняли свои действия в отношении политика, предлагая различные версии, и затем редактировали эти объяснения. Например, когда Навальный подал иск на то, что в день очередного помещения в ШИЗО его незаконно лишили прогулки, в ИК-6 составили сразу два документа. В одной версии утверждалось, что провести прогулку помешал распорядок дня, в другой же говорилось, что Навальный якобы сам отказался от прогулки.

В другом документе начальник ИК-6 Дмитрий Ножкин отчитывался о причинах перевода Навального в заполярную колонию в Харпе. По официальной версии, это произошло после вступления в законную силу нового приговора. Однако в первоначальной версии объяснения, подписанного Ножкиным, утверждалось, что причиной этапа Навального стало поступившее в ИК-6 указание ФСИН России № 02-6477-дсп. Исключив это указание из финального варианта, сотрудники колонии смогли спрятать его от адвокатов, указывает "Медуза".

Соратники Навального еще марте 2023 года включили Круглышева в свой "Черный блокнот" за создание "комплекса пыточных условий" для Навального, в том числе постоянное водворение политика в ШИЗО, в помещения камерного типа или перевод на строгие условия содержания под надуманными предлогами. Уже после гибели Навального в ИК-3 в поселке Харп за Полярным кругом Евросоюз ввел против Круглышева санкции.

Слежка за адвокатами и избиение Навального

Из переписки, попавшей в распоряжение "Медузы", также следует, что администрация колонии, пытаясь понять, как в соцсетях Навального появляются посты от его имени, прослушивала его разговоры с близкими, отслеживала их письма и сделала фактически невозможным общение политика с адвокатами. Сотрудники ИК-6 заклеили прозрачное оргстекло в комнате для встреч и избавились от специальной прорези, через которую Навальный мог передавать документы своим адвокатам.

В архиве Круглышева также фигурирует рапорт одного из сотрудников колонии, Владимира Каталева. 17 апреля 2023 года он и его напарник Алексей Кукушкин избили Навального, отказавшегося заходить в камеру ШИЗО. Как говорится в отчете, Кукушкин и Каталев "применили физическую силу" в виде "загиба левой руки за спину с фиксацией правой руки" и нанесли Навальному "упреждающий удар в область бедра левой ноги", а затем принудительно отвели его в камеру, где находился заключенный по фамилии Татарченко. По словам адвокатов Навального, Татарченко специально не давали никаких средств гигиены. Как отмечал один из защитников политика Вадим Кобзев, сотрудники колонии отправили Навального в камеру насильно, ударив его "коленом в пах".

За два с лишним года тюремного заключения Навальный провел в изоляторах более 300 дней, в ИК-6 его сажали в штрафной изолятор 23 раза. Перед каждой отправкой в ШИЗО политика обследовали медработники ФСИН, неизменно признававшие его "годным к содержанию" в изоляторе. При этом, как следует из архива Круглышева, фельдшер фиксировал у Навального заметное повышение артериального давления, однако никаких препаратов для снижения давления ему не назначали.

Гибель Алексея Навального в колонии за Полярным кругом

Алексей Навальный умер в заполярной колонии 16 февраля 2024 года. Соратники оппозиционера и его вдова Юлия Навальная уверены, что политик был убит.

Как выяснили журналисты, Навального могли повторно отравить в колонии - об этом свидетельствуют симптомы, описанные в первоначальной версии официального постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту его смерти. Так, по информации издания The Insider, в первоначальной версии говорилось, что политик жаловался на резкую боль в области живота, "у него началось рефлекторное извержение содержимого желудка, проявились судороги, и он потерял сознание". Позже эти формулировки исчезли из постановления. Кроме того, были изъяты все предметы, с которыми контактировал политик - даже снег, на котором он лежал.

Соратники Навального после его гибели обещали провести расследование и рассказать, кто стоит за его смертью.

 

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