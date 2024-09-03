Навальный: прокуратура отменила решение не возбуждать дело

Решение прокуратуры не означает, что дело по факту смерти Навального возбудят, полагает соратник оппозиционного политика Иван Жданов: "Будут думать, как по-другому представить его убийство".

"Решение следователя не возбуждать уголовное дело по факту смерти в российской колонии оппозиционера Алексея Навального было отменено прокуратурой", - сообщает в Telegram во вторник, 3 сентября, соратник политика Иван Жданов.

"Материал направлен в отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по ЯНАО", - говорится в постановлении прокуратуры Ямало-Немецкого автономного округа РФ, фотокопию которого выложил Жданов в своем Telegram-канале.

Он полагает, что данный шаг "не значит, что уголовное дело возбудят". "Это значит, что продолжится проверка. Будут думать, как по-другому представить убийство Алексея Навального. Или будут бесконечно долго проводить эту "проверку", - указал Жданов.

Письмо врачей с призывом расследовать смерть Навального

В конце августа более ста врачей направили в Следственный комитет РФ открытое письмо с требованием возбудить уголовное дело и привлечь к ответственности виновных в смерти оппозиционера. "Очевидно, что смерть Алексея Навального произошла вследствие халатного исполнения сотрудниками ФСИН своих обязанностей", - говорилось в этом документе.

Медики напомнили, в частности, что в постановлении СК об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти политика, которое ранее обнародовала его супруга Юлия Навальная, официальной причиной гибели оппозиционера было названо "комбинированное заболевание: гипертоническая болезнь с сосудистыми и органными поражениями, диффузный миокардиосклероз, осложнившееся развитием отека головного мозга, фибрилляции желудочков сердца, отека легких".

Такие поражения органов "развиваются при длительно текущей гипертонической болезни с выраженным повышением артериального давления", отмечают авторы заявления. Они указали, что Навального регулярно отправляли в штрафной изолятор и что перед каждым таким случаем он должен был проходить медосмотр. На этой процедуре неизбежно было бы выявлено выраженное повышение артериального давления и "должна была быть назначена гипотензивная терапия", считают врачи.

"Однако гипотензивная терапия Алексею назначена не была, его продолжали регулярно отправлять в ШИЗО, несмотря на имеющиеся медицинские противопоказания, что в конечном итоге привело (согласно представленному постановлению) к развитию столь грозных осложнений гипертонической болезни, как отек легких, отек мозга, фибрилляция желудочков и смерть", - констатировали авторы открытого письма.

Отказ СК возбуждать дело из-за смерти Алексея Навального

В середине августа Юлия Навальная сообщила, что Следственный комитет отказался расследовать смерть ее мужа в колонии. Ведомство не увидело в гибели оппозиционера "события преступления" и перечислило медицинские диагнозы, от которых якобы скончался Навальный.

"Алексей Навальный был в камере ШИЗО. В 12.10 его вывели на прогулку. Во время нее ему стало плохо, его "поместили" в медсанчасть, и там он умер. Скорая приехала, но сделать ничего не смогла, в 14.17 констатирована смерть", - кратко пересказала Навальная содержание документов.

ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу объявила о смерти Навального в колонии в Харпе днем 16 февраля. В заключении о его смерти было сказано, что политик умер от естественных причин.